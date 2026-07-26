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La ULPGC acogerá en noviembre las primeras jornadas de Aprendizaje-Servicio Universitario de Canarias

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El encuentro de Aprendizaje-Servicio Universitario reunirá a universidades, entidades sociales y administraciones para impulsar proyectos vinculados a la Agenda 2030, con el plazo de presentación de trabajos abierto hasta el 31 de julio

La ULPGC acogerá en noviembre las primeras jornadas de Aprendizaje-Servicio Universitario de Canarias
La ULPGC acogerá en noviembre las primeras jornadas de Aprendizaje-Servicio Universitario de Canarias. ULPGC

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) celebrará los días 3 y 4 de noviembre las I Jornadas de Aprendizaje-Servicio Universitario de Canarias.

El encuentro buscará fomentar el intercambio de experiencias y la colaboración entre la comunidad universitaria, entidades sociales y además, administraciones públicas en torno a los retos de la Agenda 2030.

Permanecerá abierto hasta el 31 de julio

Las jornadas, promovidas por el Observatorio Universitario para la Promoción del Aprendizaje-Servicio de Canarias (ObservApS Canarias), contarán además, con la participación de especialistas de distintas universidades españolas y servirán como espacio de reflexión sobre el papel de la educación superior como motor de transformación social y desarrollo sostenible.

Además, el plazo para presentar comunicaciones permanecerá abierto hasta el 31 de julio. Los trabajos seleccionados se darán a conocer el 1 de octubre y podrán presentarse en formato elevator pitch o póster durante un encuentro que se celebrará en la Facultad de Ciencias Jurídicas del Campus de Tafira.

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