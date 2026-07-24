La UD Las Palmas afronta un nuevo compromiso de preparación ante el Al-Ittihad en Marbella, un amistoso que servirá para medir la evolución del equipo de Rubén de la Barrera antes del inicio de LaLiga y que podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y rtvc.es

La UD Las Palmas disputa este sábado un nuevo compromiso de preparación en su concentración de Marbella. El conjunto amarillo se medirá al Al-Ittihad a partir de las 18:00 horas (hora canaria) en un encuentro que servirá para seguir consolidando el modelo de juego implantado por Rubén de la Barrera y continuar acumulando carga competitiva antes del inicio de LaLiga.

UD Las Palmas vs Al-Ittihad se podrá ver en directo en RTVC

Después del estreno de la pretemporada, el cuerpo técnico afronta esta segunda cita con el objetivo de seguir ajustando estrategias, repartir minutos entre la plantilla y evaluar el estado de los futbolistas en una fase en la que el resultado pasa a un segundo plano frente al crecimiento colectivo. La concentración en Marbella constituye el núcleo de la preparación estival de la UD Las Palmas, que completará varios amistosos de exigencia antes de afrontar sus últimos ensayos del verano.

El rival: Al-Ittihad

El equipo del Al-Ittihad supone una prueba de mayor exigencia para medir la evolución del conjunto amarillo. El encuentro permitirá comprobar el grado de adaptación de los nuevos futbolistas, el funcionamiento de los mecanismos tácticos y el reparto de protagonismo entre jugadores consolidados y jóvenes con opciones de hacerse un hueco en la plantilla.

Uno de los principales focos de atención volverá a estar en la propuesta futbolística del nuevo entrenador. Durante las primeras semanas de trabajo, Rubén de la Barrera ha insistido en la presión alta, la salida organizada desde atrás y un mayor dinamismo con balón, aspectos que continúan en fase de construcción durante esta pretemporada.

Horario y dónde ver el UD Las Palmas – Al-Ittihad

El encuentro comenzará a las 18:00 horas (hora canaria) y podrá seguirse en directo a través de varias plataformas:

La cadena autonómica realiza un gran despliegue para ofrecer la pretemporada de los principales equipos del Archipiélago.

La hoja de ruta de la UD Las Palmas continuará en Marbella con nuevos amistosos antes de cerrar el stage y afrontar el Trofeo Ramón de Carranza frente al Cádiz CF, última gran prueba antes del comienzo de la competición oficial.

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