La pretemporada 2026/2027 será fundamental para que la UD Las Palmas siente las bases del equipo que afronta una temporada con cambios de planteamiento que ha traído el nuevo entrenador, Rubén de la Barrera.

Uno de los entrenamientos de la UD Las Palmas esta pretemporada / UD Las Palmas

Más allá de los marcadores estivales, estas semanas de trabajo servirán para afianzar la propuesta táctica del cuerpo técnico, acoplar los nuevos fichajes y elevar la carga física de los futbolistas.

El conjunto grancanario ya tiene definida su hoja de ruta con un calendario de partidos de preparación que combinará rivales de máximo nivel internacional y nacional durante su tradicional stage en la Costa del Sol y sus compromisos posteriores.

Calendario de partidos de pretemporada de la UD Las Palmas

El programa diseñado por el club amarillo contempla los siguientes encuentros de preparación:

22 de julio | UD Las Palmas vs Orlando Pirates FC | 18:00 horas (hora canaria). Marbella Football Center.

| UD Las Palmas vs Orlando Pirates FC | 18:00 horas (hora canaria). Marbella Football Center. 25 de julio | UD Las Palmas vs Al-Ittihad | 18:00 horas (hora canaria). La Quinta Football Center (Marbella).

| UD Las Palmas vs Al-Ittihad | 18:00 horas (hora canaria). La Quinta Football Center (Marbella). 28 de julio | UD Las Palmas vs rival por confirmar | Horario por confirmar. Marbella.

| UD Las Palmas vs rival por confirmar | Horario por confirmar. Marbella. 31 de julio | UD Las Palmas vs Neom Sports Club | 10:00 horas (hora canaria). Banús Football Center (Marbella).

| UD Las Palmas vs Neom Sports Club | 10:00 horas (hora canaria). Banús Football Center (Marbella). 8 de agosto | Cádiz CF vs UD Las Palmas | 20:30 horas (hora canaria). LXX Trofeo Ramón de Carranza. Estadio Nuevo Mirandilla (Cádiz).

Una preparación exigente y de máximo nivel

La planificación de la UD Las Palmas presenta un nivel de exigencia alto desde los primeros días de trabajo.

El equipo arrancará su concentración en Marbella midiéndose al histórico Orlando Pirates FC sudafricano. Días después, el nivel volverá a elevarse frente al Al-Ittihad saudí.

Tras un tercer choque en tierras andaluzas, el broche final al stage de la Costa del Sol llegará ante el Neom Sports Club, uno de los proyectos de mayor crecimiento del fútbol arábigo.

Como prueba final de máxima altura antes del arranque del curso oficial, el conjunto amarillo viajará a la capital gaditana para disputar el histórico Trofeo Ramón de Carranza en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz CF, un título que la UD Las Palmas ya conquistó en la edición de 2017.

Dónde ver en directo los partidos de la UD Las Palmas en RTVC

Los aficionados amarillos podrán seguir la pretemporada a través de Televisión Canaria, que volverá a volcarse con los equipos representativos del Archipiélago.

La cadena autonómica ofrecerá una amplia cobertura en abierto tanto en televisión como a través de sus canales digitales para llevar cada detalle del trabajo de pretemporada a todos los hogares de las Islas.

Dónde seguir los partidos:

Partidos confirmados en la parrilla de Televisión Canaria:

22 de julio (18:00 h): Debut estival frente al Orlando Pirates FC .

Debut estival frente al . 25 de julio (18:00 h): Segundo compromiso en Marbella frente al Al-Ittihad .

Segundo compromiso en Marbella frente al . 28 de julio: Tercer amistoso en tierras marbellíes (rival y horario por confirmar).

Tercer amistoso en tierras marbellíes (rival y horario por confirmar). 31 de julio (10:00 h): Cierre del stage andaluz frente al Neom Sports Club .

Cierre del stage andaluz frente al . 8 de agosto (20:30 h): Gran final del Trofeo Ramón de Carranza frente al Cádiz CF

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