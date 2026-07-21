El Ejecutivo central llevará esta importante partida económica al Consejo Territorial, Canarias recibirá 5,4 millones de euros de estos fondos estatales

El Consejo de Ministros llevará al Consejo Territorial una propuesta de 150 millones de euros. Esta partida financiará la contratación de profesorado durante este año 2026. Canarias recibirá un total de 5,4 millones de euros de estos fondos.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Gobierno central destaca una evolución positiva en la educación superior. Las universidades públicas incrementaron su número de profesores un 12 % desde el año 2018. Por consiguiente, el Ejecutivo mantiene su clara apuesta por la educación pública.

Inversión estatal en el archipiélago

Primero, el Consejo de Ministros llevará una gran propuesta al Consejo Territorial. El Estado destinará 150 millones de euros para contratar profesorado en este 2026. De hecho, a Canarias le corresponden 5,4 millones de esta partida económica.

En el caso de Canarias, el Gobierno de España ya cumplió sus objetivos. El Estado acordó incorporar a 133 profesores en el archipiélago hasta el año 2028. Además, las autoridades estatales ya contrataron a todos estos docentes a fecha de hoy.

Por lo tanto, el Ejecutivo central asegura su parte del acuerdo en las islas. Los nuevos fondos del año 2026 reforzarán aún más las plantillas de profesores. De esta manera, el archipiélago canario recibe un importante impulso económico estatal.

Reclamaciones al Gobierno autonómico

Por otro lado, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, señaló los compromisos pendientes del Ejecutivo regional. La Comunidad Autónoma de Canarias debe aportar 75 docentes adicionales al sistema educativo. Las autoridades autonómicas tienen de plazo hasta diciembre del año 2028 para contratarlos.

Sin embargo, Torres afirmó que la Comunidad Autónoma todavía aún no ha contratado a ningún profesor. Finalmente, el ministro defendió la importancia de impulsar estas contrataciones educativas sin demora. Torres exigió apostar decididamente por la justicia social en nuestro país. En consecuencia, estas medidas darán oportunidades a quienes quieren acceder al sistema público.