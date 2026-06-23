El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros aumenta las cuantías que reciben las comunidades autónomas para dependencia, que son las competentes en esta materia

Inversión en dependencia. Imagen de recurso Europa Press



El Consejo de Ministros va a aprobar este martes un real decreto-ley “con la mayor inversión en dependencia de nuestra historia democrática: 2.218 millones de euros extra para cuidar más y mejor a quienes más lo necesitan”, según avanzó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una inversión que “casi multiplica por cinco la financiación estatal desde nuestra llegada al Ejecutivo” y que supone “un paso decisivo para consolidar un sistema mucho más fuerte, más humano, más justo y que no deje a nadie atrás cuando más necesita el apoyo del conjunto de la sociedad”, subrayó.

Durante un encuentro sobre políticas de apoyo a la discapacidad y la dependencia, Sánchez añadió que esta inversión va a permitir al Gobierno cumplir con uno de los grandes compromisos de esta legislatura, que manifestó en su discurso de investidura, y es que “la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia, elevando su aportación hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027”.

El jefe del Ejecutivo apuntó que “este año vamos a culminar una de las mayores transformaciones del sistema de dependencia desde su creación en 2006”. Así, explicó que el real decreto-ley aprobado este martes aumenta las cuantías mínimas que reciben las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, por lo que “las personas con grado II de dependencia van a contar con el doble de financiación para garantizar su atención” y “quienes tienen un Grado III verán más que duplicado ese apoyo.

Más de 1.600.000 personas y sus familiar, beneficiarias

Además, manteniendo el Grado III+ que aprobamos hace menos de un año para personas con una situación de extrema dificultad, como los pacientes de ELA”. “Todo ello nos va a permitir mejorar las condiciones de más de 1.600.000 personas y también de sus familias”, añadió. Un impulso al sistema de dependencia con el que se van a lograr tres objetivos fundamentales: “reducir aún más las listas de espera, garantizar más y mejores cuidados, y dignificar las condiciones de quienes cuidan”, ha apuntado.

Durante su intervención, Sánchez ha señalado también que este Gobierno asumió la tarea de “reconstruir y fortalecer un sistema que durante años fue prácticamente desmantelado y abandonado” por las políticas de austeridad del PP. En este sentido, ha recordado que entre 2012 y 2020, la aportación del Estado “permaneció estancada en mínimos históricos” y desde entonces lo que hemos hecho año a año ha sido triplicar la inversión en Dependencia, pasando de poco más de 1.300 millones de euros a los casi 3.800 millones de euros en el año 2025”, ha remarcado.