El campeonato impulsado por la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP) reanuda su marcha este fin de semana con el 1º RallySprint de Pájara

El Provincial de Las Palmas de RallySprint descubre un nuevo escenario en Fuerteventura / Federación de Automovilismo de Las Palmas

El Campeonato Provincial de Las Palmas de RallySprint está listo para descubrir un nuevo territorio. Tras iniciar su temporada allá por el mes de febrero en Lanzarote, el certamen convocado por la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP) viaja este fin de semana rumbo a la isla Fuerteventura, escenario de la segunda de las cinco pruebas calendadas. Una cita que jugará un papel decisivo en la resolución de las diferentes coronas.

Los Clubes Unidos de Fuerteventura (C. U. F.) son los encargados de organizar el evento más novedoso de toda la temporada: el RallySprint de Pájara. El recorrido discurrirá por un tramo de 5.10 kilómetros confeccionado en la vía FV-618. La especial, completamente nueva para los 35 equipos inscritos, combina partes técnicas con otras de alta velocidad. Un desafío que exigirá máxima confianza a los participantes que quieran adueñarse de un lugar en el podio.

La lista oficial la encabezan Francisco Suárez y Alejandro Rodríguez con su Ford Fiesta Rally2. Los tinerfeños tendrán como grandes contrincantes a los vencedores del 19º RallySprint La Candelaria, Toñín Suárez y Kimberly González. Ahora armados con el Porsche 991 GT3 Cup Rallye que el piloto de La Geria estrenó en la 47ª Subida de Haría, los lanzaroteños buscarán una victoria que refuerce su candidatura a un título al que aspiran muchos otros deportistas.

Aníbal Machín tratará de seguir progresando en su adaptación al Porsche 997 GT3 Cup Rallye 2010 con el que debutó a principios de año. El lanzaroteño recibirá el respaldo de un copiloto majorero experimentado en luchar por triunfos absolutos: Rubén Pérez. Julián Arrocha y Marcial Martín, con un Mitsubishi Lancer Evo IX, dividirán esfuerzos en dos frentes. Por un lado, pujar por una posición en el top tres. Por el otro, ganar el Trofeo de Promoción.

La representación local está liderada por el veterano Javier Fránquiz. El actual campeón de Fuerteventura de Velocidad en Tierra, acompañado por el grancanario José Ángel Batista, se pondrá a los mandos de su habitual Mitsubishi Space Star. Daniel Guerra es otro de los pilotos que competirá en casa. El abanderado del Club Deportivo Tibiabín tripulará un vehículo atractivo para los espectadores, un Subaru Impreza incluido en el apartado Classics.

La jornada de este sábado será de lo más intensa en el municipio de Pájara. Entre las 9:00 y las 11:00 horas se realizarán las verificaciones administrativas y técnicas en la plaza de El Cardón. La relación de autorizados a tomar la salida se publicará a las 11:30 horas, mientras que la actividad en el tramo cronometrado comenzará a las 13:00 horas con la disputa de la primera de las cuatro mangas programadas. La entrega de trofeos finiquitará el programa.