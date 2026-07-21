La aerolínea canaria amplía su flota durante el Salón Aeronáutico de Farnborough y cuatro derechos de compra

La aerolínea Binter y el fabricante Embraer cerraron este martes en Londres un nuevo e importante acuerdo. Las dos empresas acordaron la compra en firme de cinco aviones modelo E195-E2. Además, esta gran adquisición mejorará las conexiones de Canarias gracias a su enorme alcance.

Binter encarga un pedido adicional de cinco aviones Embraer E195-E2 / EUROPA PRESS

Este famoso fabricante brasileño destacó la enorme importancia de estas nuevas y modernas aeronaves comerciales. En consecuencia, estos modelos tienen un papel fundamental para los servicios de la firma española. También, ofrecen una capacidad ideal para enlazar el archipiélago canario con otros destinos y países.

Características de los aviones

Por un lado, los nuevos aviones de Binter disponen de una configuración de clase única. Asimismo, las modernas aeronaves cuentan con un total de 132 asientos disponibles para los viajeros.

Adicionalmente, la renovada cabina ofrece un amplio espacio para las piernas de todos los usuarios. Por lo tanto, los clientes disfrutan de mucha mayor comodidad durante su trayecto de vuelo.

Igualmente, el diseño interior del avión mantiene la tradicional disposición de asientos por pares. De esta manera, el fabricante Embraer garantiza el confort habitual de su prestigiosa marca.

Eficiencia y confianza comercial

En primer lugar, el modelo E195-E2 representa la versión más grande de toda la familia E-Jets E2. Por consiguiente, esta máquina destaca por su eficiencia líder dentro del sector aeronáutico internacional.

Además, este moderno avión consigue una importante y necesaria reducción de las emisiones contaminantes. Del mismo modo, la aeronave proporciona un excepcional ahorro operativo para la compañía canaria.

Finalmente, el presidente de Embraer Aviación Comercial, Arjan Meijer, valoró muy positivamente toda esta operación. Según Meijer, la aerolínea Binter demuestra una enorme confianza en el rendimiento de este avión.