Estos vuelos tendrán una frecuencia de dos veces por semana para cada destino

La compañía aérea Air Canada conectará el aeropuerto Tenerife Sur con Toronto y Montreal con dos frecuencias semanales a cada destino a partir de octubre durante la temporada de invierno, según informó el Cabildo de Tenerife.

Air Canada unirá Tenerife Sur con Toronto y Montreal a partir de octubre. Archivo RTVC

Los vuelos se realizarán en un Airbus A321XLR, un modelo que dispone de capacidad para 182 pasajeros mediante una configuración interior que incluye 14 plazas de clase ejecutiva y 168 asientos de categoría económica.

Más de 50.000 pasajeros norteamericanos

La apertura de estas nuevas conexiones responde a la estrategia de Turismo de Tenerife de reforzar la presencia de la isla en mercados estratégicos como Estados Unidos y Canadá, donde desde hace años desarrolla acciones de promoción y comercialización.

El objetivo es reforzar el posicionamiento de Tenerife como un destino de referencia para un visitante de alto valor, alineado con los atributos y la propuesta diferencial de la isla, ha señalado el Cabildo.

Las cifras oficiales reflejan que Tenerife contabilizó 51.174 pasajeros norteamericanos a lo largo del año 2025, de los que 44.044 llegaron desde Estados Unidos y 7.130 lo hicieron desde territorio canadiense.

Entre enero y mayo de 2026, los pasajeros de ambos países han sumado 22.168, lo que duplica los datos previos a la pandemia.

En el acto de presentación de estas nuevas conexiones, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, afirmó que la llegada de Air Canada representa un hito para la conectividad internacional que culmina años de trabajo enfocados en la apertura de oportunidades dentro de un mercado estratégico.

Por otro lado, la responsable comercial europea de Air Canada, Margaret Skinner, expresó que la empresa busca ofrecer más alternativas de viaje al enlazar de forma exclusiva el destino atlántico con su amplia red de aeropuertos de conexión.