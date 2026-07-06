Global suma seis nuevas guaguas, entre ellas el primer vehículo eléctrico interurbano del archipiélago, para reforzar el servicio y avanzar hacia una movilidad más sostenible

Global incorpora 6 nuevas guaguas interurbanas y su primera eléctrica / Guaguas Global

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC), ha incorporado seis nuevas guaguas a la red interurbana de transporte, operada por Global, entre ellas el primer vehículo completamente eléctrico.

Movilidad más sostenible

Según ha señalado el Cabildo este lunes en un comunicado, se trata de la primera guagua de propulsión íntegramente eléctrica destinada al transporte público interurbano de Gran Canaria, y la primera de estas características en Canarias.

Además de esta incorporación 100 % eléctrica, la compañía suma cinco nuevas unidades Irizar i4, de 15 metros y con capacidad para 65 pasajeros sentados, que reforzarán el servicio en las líneas de mayor demanda.

Con la incorporación de esta primera unidad eléctrica se busca dar «un nuevo paso en la estrategia de descarbonización», ya que además permitirá evaluar en condiciones reales el rendimiento de la movilidad eléctrica en las líneas interurbanas de la isla, sostiene la corporación en su nota.

Renovación de la flota

Los datos obtenidos sobre autonomía, comportamiento en distintos perfiles de ruta y capacidad de integración en la operativa diaria serán determinantes para orientar futuras decisiones en materia de movilidad sostenible y planificar la progresiva renovación de la flota insular.

Actualmente, Global cuenta ya con diez guaguas híbridas y una unidad impulsada por hidrógeno desarrollada en colaboración con el Instituto Tecnológico de Canarias, lo que refuerza su compromiso con la implantación de soluciones energéticas más limpias y eficientes.

La inversión destinada a estas unidades asciende a 1,75 millones de euros, financiados por la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria.

Estas guaguas son el primer encargo realizado con cargo a los más de seis millones de euros que el Cabildo asignó el pasado año a Global para la renovación y ampliación de su flota.

La elección de este modelo ha respondido tanto a criterios de oportunidad, que han permitido disponer de los vehículos en apenas seis meses desde la asignación de los fondos, como a la amplia experiencia acumulada por la compañía, cuya flota cuenta actualmente con 82 unidades Irizar que han recorrido conjuntamente más de 58 millones de kilómetros.

Impulso al transporte público

Las nuevas guaguas están llamadas a realizar una media superior a los 12.000 kilómetros mensuales e incorporan sistemas avanzados de ayuda a la conducción (ADAS), y otros elementos que buscan mejorar la seguridad y el confort del pasaje y el personal.

Aunque funcionan con combustible diésel, estas unidades incorporarán progresivamente diésel HVO (hidrobiodiésel), un biocombustible de alta eficiencia elaborado a partir de residuos orgánicos, aceites vegetales reciclados y grasas animales.

La renovación de la flota continuará en los próximos meses con una nueva inversión prevista de 15 millones de euros que permitirá incorporar más de 50 nuevas guaguas.

Más expediciones, mejor servicio

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha destacado que los más de 300 millones de viajes acumulados registrados en los últimos años y el crecimiento de 66 millones de desplazamientos en 2022 a 108 millones el pasado año «demuestran que Gran Canaria está consolidando un modelo de transporte público cada vez más utilizado por la ciudadanía«.

Para el presidente insular, estas son «unas cifras históricas» que reflejan «la confianza de la población en un sistema de movilidad que seguimos impulsando desde el Cabildo».

Por su parte, el consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, ha subrayado el «compromiso» con que ese crecimiento «vaya acompañado de un servicio cada vez mejor».

Por su parte, el director general de Global, Víctor Quintana, ha asegurado que estas incorporaciones «permitirán reforzar las líneas con mayor demanda y aumentar progresivamente el número de expediciones».

El objetivo es «seguir mejorando la capacidad y la calidad del servicio» para una red que el pasado año rozó los 50 millones de viajeros y que «este ejercicio volverá a batir ese registro».