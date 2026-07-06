Ana Padrón Brito releva a su madre al frente del Instituto Canario de Igualdad con el objetivo de reforzar las políticas públicas de igualdad y la protección de los derechos de las mujeres

Ana Padrón Brito es la nueva directora del Instituto Canario de Igualdad / EFE/ Miguel Barreto

El Consejo de Gobierno de Canarias ha nombrado este lunes a Ana Padrón Brito como nueva directora del Instituto Canario de Igualdad, cargo en el que sucede a su madre, Ana Isabel Brito Brito, recientemente fallecida.

Con este nombramiento, el Gobierno de Canarias refuerza la dirección del Instituto Canario de Igualdad con un perfil que «aúna experiencia en la gestión pública, capacidad organizativa, vocación de servicio y sensibilidad social», ha dicho el portavoz del ejecutivo, Alfonso Cabello, tras la reunión del ejecutivo.

Se experiencia

Ana Padrón Brito ha trabajado durante el último año en la empresa pública Gestur Canarias, donde ha coordinado el proyecto de la Renta Canaria de Ciudadanía y ha participado en la gestión administrativa de los programas Moves 2025 y Moves III, ha informado el Gobierno.

Es graduada de Educación Infantil por la Universidad de La Laguna y cuenta con un máster en Intervención Psicopedagógica por la Universitat Oberta de Catalunya.

Ha sido anteriormente docente en Irlanda, donde fue maestra tutora en distintos centros educativos y trabajó con alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, además de desempeñar funciones de dirección de aula.

Asimismo, desarrolló su actividad profesional en Australia en tareas de gestión operativa y coordinación administrativa.

Está especializada, según el Gobierno, en intervención psicopedagógica, prevención del acoso, igualdad de oportunidades, transformación digital, comunicación institucional y liderazgo de equipos.

La misión de la nueva directora

El Gobierno confía en que Ana Padrón Brito seguirá impulsando las políticas públicas de igualdad, la incorporación transversal de la perspectiva de género y la protección de los derechos de las mujeres en Canarias.