Cabello responde así al ser preguntado por el pacto de Gobierno suscrito entre PP y Vox en Andalucía que bloquea las derivaciones de menores migrantes

Reunión del Consejo de Gobierno este lunes, 6 de julio de 2026, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha advertido este lunes al Ejecutivo de Andalucía de que «hay una ley en vigor» que obliga a la distribución de menores migrantes no acompañados cuando una comunidad está en «contingencia migratoria», como es el caso del archipiélago.

«Seguimos en el mismo escenario, nosotros entendemos que hay una ley en vigor y que, por lo tanto, todas las comunidades autónomas del conjunto del Estado español están obligadas a dar respuesta«, ha señalado en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno al ser preguntado por el pacto de Gobierno suscrito entre PP y Vox que bloquea las derivaciones.

Sobre el papel del vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez (PP), Cabello ha señalado que siempre ha sido «defensor en primera línea» de la reforma de la ley de extranjería al tiempo que ha precisado también que algunas comunidades autónomas «gobernadas por el PSOE» también han puesto «muchos impedimentos a la hora de aceptar estas solicitudes».

Alfonso Cabello durante la comparecencia pública tras la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias. RTVC.

El portavoz del Ejecutivo ha indicado que se han encontrado con «muchos obstáculos a lo largo del tiempo» y se «han podido ir venciendo», incluso por mediación de los tribunales de justicia, que han dado la «razón» a las tesis del Gobierno.

«Estoy totalmente convencido, porque así lo ha sido desde el minuto uno, que el vicepresidente del Gobierno de Canarias es máximo defensor de la legalidad vigente y de esta distribución de menores migrantes no acompañados, cuando una comunidad autónoma como Canarias se encuentra saturada», ha señalado.

Presupuesto 2027

Por otra parte, Alfonso Cabello, ha informado de que el Ejecutivo ha dado luz verde a todos los departamentos para iniciar la elaboración de los presupuestos de 2027 en un contexto «relativamente complejo» por la «falta de información del Gobierno central«.

Ha indicado que se «activa la maquinaria» para que el texto entre el Parlamento el próximo 31 de octubre al tiempo que ha lamentado la «incertidumbre» y la «incapacidad» del Estado para sacar adelante los PGE y modificar las reglas fiscales ya que a las comunidades se les aplica la ley de estabilidad presupuestaria en su «versión más estricta».

Cabello ha insistido en que su Gobierno demanda más «flexibilización» y también confía en que el Ejecutivo central tenga más «fortaleza política y estabilidad» para que se aprueba la senda del déficit hasta 2029.