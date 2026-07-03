Portugal vs España. Consulta el horario, dónde se juega y la previa del partido que se enfrentan este lunes 6 de julio. Partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026

Portugal y España se enfrentan este lunes 6 de julio, a partir de las 20:00 (hora canaria) en el AT&T Stadium de Dallas. El encuentro corresponde a los octavos de final del Mundial 2026.

Portugal vs España | Octavos de final Mundial 2026

La selección española deberá superar a Portugal para alcanzar los cuartos de final del Mundial de 2026. Una Portugal, que certificó su clasificación tras imponerse por 2-1 a Croacia con un agónico gol de Gonçalo Ramos en el tiempo añadido, fijando un enfrentamiento de máxima rivalidad entre dos de las grandes favoritas del torneo.

El encuentro reunirá a dos selecciones que llegan con sensaciones muy distintas. España aterriza reforzada tras firmar una convincente victoria por 3-0 frente a Austria, mientras que Portugal necesitó sufrir hasta el último suspiro para mantener vivo el sueño mundialista.

Portugal se ilusiona con el gran clásico ibérico

La clasificación lusa ha disparado la expectación en Portugal. La prensa deportiva ha convertido el duelo ante España en el gran acontecimiento del Mundial y lo presenta como el «clásico ibérico» del campeonato.

Los principales medios portugueses destacaron el carácter mostrado por el equipo de Roberto Martínez para remontar a Croacia y sellar el pase en un final dramático. Sin embargo, también coinciden en que el nivel mostrado deberá crecer considerablemente para competir contra una España que atraviesa uno de sus mejores momentos en el torneo.

El propio seleccionador portugués calificó el enfrentamiento como «el partido europeo de este Mundial», mientras pidió mantener la calma tras una clasificación conseguida con enorme sufrimiento.

Cristiano Ronaldo no esconde el respeto por España

Cristiano Ronaldo será, una vez más, el gran referente portugués en una cita decisiva. El capitán luso reconoció tras eliminar a Croacia que España llega como una de las principales candidatas al título, aunque aseguró que Portugal estará preparada para competir.

El delantero considera que será un partido muy igualado entre dos selecciones acostumbradas a pelear por los grandes campeonatos y confía en que la experiencia de su equipo pueda marcar diferencias en una eliminatoria que muchos consideran una final adelantada.

Para Cristiano, que continúa persiguiendo el único gran título que falta en su extraordinario palmarés, el Mundial representa una oportunidad histórica antes del posible cierre de su carrera internacional.

España recupera su mejor versión

La selección dirigida por Luis de la Fuente afronta el cruce después de firmar uno de sus encuentros más completos del campeonato. El triunfo ante Austria no solo confirmó el pase a octavos, sino que también sirvió para disipar las dudas que habían acompañado al equipo durante la fase de grupos.

España mostró una imagen sólida en defensa, dominó el balón con autoridad y volvió a exhibir la eficacia ofensiva que la convierte en una de las selecciones más temidas del torneo.

El combinado español mantiene además la confianza de un vestuario convencido de que puede volver a luchar por el título mundial dieciséis años después de conquistar su única estrella en Sudáfrica.

Un duelo con sabor a final

España y Portugal protagonizarán uno de los enfrentamientos más atractivos de los octavos de final. Dos selecciones vecinas, dos estilos reconocibles y dos generaciones encabezadas por figuras como Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo medirán sus fuerzas por un puesto entre los ocho mejores del Mundial.

La vigente campeona de Europa intentará prolongar su excelente momento de forma frente a una Portugal que ha demostrado capacidad para sobrevivir en los momentos límite y que mantiene intacta la ilusión de conquistar el primer Mundial de su historia.

Te puede interesar: