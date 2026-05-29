La Roja afronta la cuenta atrás hacia el Mundial 2026 con el objetivo de conquistar la segunda estrella

España ya mira al Mundial 2026

La selección española ya tiene marcado en rojo el inicio del Mundial 2026, el primero de la historia que se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá. La FIFA ha diseñado un torneo sin precedentes, con 48 selecciones participantes y 16 ciudades sede repartidas por Norteamérica.

España disputará la fase de grupos entre Atlanta y Guadalajara, dentro de un campeonato que promete convertirse en el mayor espectáculo futbolístico jamás organizado.

La base de operaciones de la selección

La Federación Española ha optado por instalar su base de operaciones en Chattanooga, Tennessee, una localización alejada de las grandes concentraciones de selecciones favoritas. El objetivo es encontrar tranquilidad, minimizar desplazamientos y preparar el torneo en un entorno más controlado.

España está en el grupo H

La selección ya tiene rivales en la fase de grupos del Mundial. Los primeros rivales de la selección española serán Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

España quedó integrada en el Grupo H. El único grupo del sorteo con dos campeones del mundo: España y Uruguay. Además, en el Mundial de Sudáfrica 2010, el primero y único conquistado por nuestro país, España formaba parte del grupo H.

Calendario y sedes de España en la fase de grupos

El Grupo H disputará sus partidos en las sedes de Miami, Atlanta y Houston (Estados Unidos) y Guadalajara (México).

Este será el calendario de España en la fase de grupos: