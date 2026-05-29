La Diputada del Común presenta el Informe Anual 2025 con un nuevo enfoque cualitativo centrado en los problemas estructurales que afectan a la ciudadanía

La Diputada del Común, Lola Padrón, presentó este viernes ante la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias el Informe Anual 2025 de la institución, un documento que incorpora por primera vez una lectura cualitativa de las quejas ciudadanas con el objetivo de identificar los problemas estructurales que están detrás de cada reclamación.

Declaraciones: Lola Padrón, diputada del Común

Durante su intervención, Padrón defendió que la labor de la Diputación del Común no debe limitarse a contabilizar expedientes, sino a comprender las causas profundas que generan malestar, vulnerabilidad y desafección hacia las administraciones públicas.

La Diputada del Común insistió en que el incremento de la actividad de la institución refleja la confianza de la ciudadanía en un organismo que escucha, acompaña y media para buscar soluciones. En 2025, la Diputación del Común superó las 29.000 actuaciones y tramitó 3.572 quejas.

La financiación estable del tercer sector, una prioridad

Uno de los mensajes centrales de la comparecencia fue la necesidad de fortalecer los servicios públicos para evitar que las familias continúen asumiendo en solitario responsabilidades que corresponden a las administraciones.

En este sentido, Padrón defendió la necesidad de avanzar en la futura Ley del Tercer Sector y garantizar una financiación estable para las entidades sociales que sostienen una parte esencial de la atención a personas vulnerables.

El equipo de la Diputación del Común junto a Lola Padrón en las inmediaciones del Parlamento de Canarias | Diputación del Común

«La financiación de estas entidades no puede depender exclusivamente de convocatorias o subvenciones puntuales. Necesitamos un marco estable para quienes hoy sostienen, junto a las familias, una parte muy importante de los derechos sociales en Canarias», señaló.

La Diputada del Común advirtió además de que los retrasos administrativos y la falta de personal en áreas especialmente sensibles como dependencia, discapacidad, vivienda o servicios sociales están trasladando una carga creciente a las familias.

Padrón subrayó que esta situación afecta especialmente a las mujeres, que continúan asumiendo mayoritariamente las tareas de cuidado.

Alertas sobre sanidad y vivienda

La Diputada del Común alertó de que esta realidad termina incidiendo en la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

«Cuando las respuestas no llegan, cuando los procedimientos se eternizan y cuando el ciudadano siente que nadie le escucha, no solo se deteriora el servicio público. También se resiente la confianza en las instituciones democráticas», afirmó.

En materia sanitaria, Padrón reiteró la necesidad de realizar una auditoría externa sobre el funcionamiento de las urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) tras la investigación de oficio desarrollada por la institución.

La Diputada del Común subrayó que los problemas detectados no se limitan a un único centro hospitalario, sino que evidencian dificultades estructurales que requieren la aplicación efectiva del Plan de Urgencias de Canarias y una planificación sostenida de recursos humanos, infraestructuras y organización asistencial.

Asimismo, insistió en la importancia de culminar infraestructuras estratégicas como los hospitales del Norte y del Sur de Tenerife, llamadas a aliviar la presión asistencial sobre el HUC, centro de referencia también para pacientes procedentes de La Palma, La Gomera y El Hierro.

La pobreza infantil y el acceso a la vivienda centran la preocupación

La Diputada del Común situó igualmente la vivienda como el principal problema social que afronta actualmente Canarias y advirtió de que las dificultades de acceso a un hogar digno ya afectan a familias trabajadoras, jóvenes que no pueden emanciparse y personas en situación de especial vulnerabilidad.

Junto a la vivienda, destacó la pobreza infantil como una de las principales preocupaciones de la institución desde una perspectiva preventiva.

«La pobreza infantil compromete el futuro de Canarias. Si no actuamos hoy sobre la infancia, estaremos agravando los problemas sociales de mañana», señaló.

La comparecencia estuvo precedida por la proyección de un vídeo institucional que resumió algunas de las principales actuaciones desarrolladas por la Diputación del Común durante 2025.

Respaldo parlamentario al nuevo enfoque del informe

Durante el debate parlamentario, los distintos grupos valoraron positivamente el nuevo enfoque incorporado al informe, destacando especialmente el análisis cualitativo de las quejas, la apuesta por la mediación y el trabajo de oficio desarrollado en áreas como sanidad.

Los portavoces coincidieron en señalar la vivienda, la dependencia, la discapacidad, la sanidad, la pobreza infantil y el silencio administrativo como algunas de las principales preocupaciones reflejadas en el informe.

Además, respaldaron la necesidad de avanzar hacia administraciones más ágiles, cercanas y eficaces.

El Informe Anual 2025 será elevado ahora al Pleno del Parlamento de Canarias, tal y como establece la normativa reguladora de la Diputación del Común.