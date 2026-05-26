Lola Padrón participa en la Conferencia Internacional del Ombudsman días después de elegir a Canarias como sede mundial para 2028

La Diputación del Común de Canarias debate esta semana sobre derechos humanos en la III Conferencia Internacional del Ombudsman en Roma. La delegación canaria asiste a este foro en el Parlamento Italiano junto a más de 200 expertos mundiales. El encuentro adquiere una gran relevancia tras designar recientemente al archipiélago como sede de la cita global en 2028.

La Diputación del Común lleva a Roma el debate sobre derechos humanos / Diputación del Común de Canarias

La cita internacional congrega a mediadores de distintos continentes para analizar los retos de las democracias actuales. Por este motivo, los representantes isleños aprovechan el encuentro para visibilizar la realidad de las islas como frontera sur europea.

Desafíos globales y presencia canaria

La conferencia aborda la exclusión por la digitalización oficial y la protección de colectivos vulnerables. Asimismo, los expertos debaten sobre la cooperación internacional y el futuro de las propias defensorías. El Defensor Cívico de Lacio y el Instituto Internacional del Ombudsman organizan estas jornadas de análisis.

Por su parte, la Diputada del Común, Lola Padrón, encabeza la delegación del archipiélago en la capital italiana. La adjunta segunda, Aránzazu Tejera, y el secretario general, Lázaro Brito, también viajan con la diputada. Todos ellos participan activamente en las mesas de trabajo programadas para esta semana.

Además, la relevancia del viaje aumenta porque Canarias acogerá la Conferencia Mundial de la institución en 2028. El archipiélago se convertirá en el epicentro global de la buena administración y los derechos humanos. Esta designación premia el trabajo y la posición estratégica de las islas en el mundo.

Un nuevo modelo de defensoría

En este escenario, la diputación defiende una evolución hacia organismos mucho más proactivos y cercanos. El equipo de Padrón busca anticiparse siempre a cualquier vulneración de los derechos ciudadanos. Por ello, centran sus esfuerzos en los colectivos con menor acceso a los servicios públicos.

Efectivamente, la Diputación del Común afirma que los defensores ya no pueden esperar las reclamaciones. Las oficinas públicas deben transformarse en herramientas activas de prevención democrática desde este momento. Esta postura define el documento marco que la delegación expone ante sus homólogos.

Por lo tanto, el posicionamiento canario insiste en proteger la dignidad por encima de los trámites. Lola Padrón recuerda con firmeza que los menores migrantes son personas y nunca simples cifras. Los derechos humanos fundamentales jamás pueden depender del lugar de nacimiento de los ciudadanos.