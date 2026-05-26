El equipo aurinegro asegura su presencia en las eliminatorias por el título por novena vez en las últimas diez temporadas

La Laguna Tenerife aseguró este martes su clasificación matemática para las series finales de la Liga Endesa. El equipo canarista selló su billete definitivo gracias a la derrota del Unicaja Málaga ante el Joventut de Badalona por 95 a 74. Por lo tanto, el grupo de Txus Vidorreta competirá por el título nacional a falta de una jornada para cerrar la fase regular.

La Laguna Tenerife sella su pase matemático a las series finales de la Liga Endesa / CB Canarias

El conjunto tinerfeño ha completado una gran campaña regular y mantiene un balance positivo de 18 victorias y 15 derrotas hasta la fecha. En consecuencia, la escuadra insular ocupará la séptima o la octava posición de la tabla clasificatoria al cierre de este tramo liguero.

Un éxito histórico en la élite

El club canario alcanza las eliminatorias por el título nacional por duodécima vez en toda su trayectoria deportiva dentro de la máxima categoría. Asimismo, la entidad tinerfeña firma una racha espectacular al acceder a esta fase por novena ocasión durante la última década de competición.

Por este motivo, el bloque aurinegro comparte este honor de regularidad con colosos de la liga como el Real Madrid, el Barça y el Valencia Basket. Este rendimiento consolida al proyecto canario en la zona noble del baloncesto español.

Además, el entrenador Txus Vidorreta ha liderado desde el banquillo ocho de estas clasificaciones recientes bajo el actual formato de competición. Los profesionales de la entidad y la afición tinerfeña celebran ahora este hito histórico con un enorme orgullo colectivo.

El cierre de la fase regular

El equipo lagunero jugará este viernes 29 de mayo el último encuentro de la fase regular frente al Surne Bilbao Basket. El partido comenzará a las 19:30 hora canaria en el pabellón de Deportes de Tenerife Santiago Martín.

Por consiguiente, los jugadores locales buscarán un triunfo vital ante su afición para asegurar definitivamente la séptima plaza de la clasificación. Una derrota en esta jornada final relegaría a la escuadra aurinegra hasta el octavo puesto de la tabla.

En cualquier caso, el combinado tinerfeño disputará la exigente eliminatoria de cuartos de final con el factor cancha en contra. La plantilla afronta este reto mayúsculo con la máxima ilusión deportiva para seguir haciendo disfrutar a todos sus fieles seguidores.