Dreamland Gran Canaria vs BAXI Manresa | J33 Liga Endesa 25-26

Dreamland Gran Canaria vs BAXI Manresa. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 23 de mayo. Partido correspondiente a la J33 de la Liga Endesa. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Dreamland Gran Canaria y BAXI Manresa se enfrentan este sábado 23 de mayo, a partir de las 19:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 33 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs BAXI Manresa | J33 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la decimoquinta posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es undécimo en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 32 contra el Força Lleida. Mientras que el equipo manresano llega al encuentro tras ganar al Zaragoza Basket en la liga.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y BAXI Manresa

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en decimoquinta posición. En cambio, el BAXI Manresa ocupa la undécima posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre Dreamland Gran Canaria y BAXI Manresa

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos, el Dreamland Gran Canaria ha ganado tres de ellos.

Te puede interesar: