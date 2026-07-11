El alero argentino, Nico Brussino, finaliza su etapa en el Dreamland Gran Canaria tras cinco temporadas

Nico Brussino no continuará en el Dreamland Gran Canaria / Dreamland Gran Canaria

El club ha llegado a un acuerdo para el traspaso de los derechos federativos y deportivos del jugador argentino, que no seguirá vistiendo la elástica del Dreamland Gran Canaria la próxima campaña. El argentino llegó a la isla en el año 2021 en el que era su segundo periplo como jugador amarillo, y se convirtió, desde el primer momento, en una figura de enorme importancia para la escuadra isleña.

Durante estas últimas temporadas, el alero ha defendido los colores del equipo en Liga Endesa, EuroCup y Basketball Champions League, y se marcha después jugar 292 partidos con el conjunto isleño y después de haberse convertido en el segundo máximo anotador de la historia del club con 2.982 puntos, máximo triplista con 511 triples anotados y siendo el tercer jugador histórico en valoración, con un total de 3.313 puntos de valoración.

Brussino disputó cuatro veces el playoff de la Liga Endesa vistiendo la camiseta amarilla, además de jugar tres veces la Copa del Rey, alcanzando una semifinal en una de las ocasiones. El argentino también disputó la EuroCup durante cuatro temporadas, logrando una final y siendo clave en la consecución del título europeo del año 2023.