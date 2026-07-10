El escolta llega tras ser uno de los mejores jugadores de la Primera FEB el pasado curso en las filas del Alimerka Oviedo

El dominicano Marques Townes refuerza al Dreamland Gran Canaria / Dreamland Gran Canaria

El Dreamland Gran Canaria ha anunciado este viernes el fichaje del escolta estadounidense, con ascendencia dominicana, Marques Townes, quien llega a la isla con el objetivo de aportar puntos y experiencia en el perímetro.

Su trayectoria

Tras completar un buen periplo de instituto, Townes llevó a cabo su formación universitaria en dos centros: los Fairleigh Dickinson Knights, durante las temporadas 2014/15 y 2015/16, y los Loyola Ramblers.

En su segundo año en los Knights, el escolta dejó unos promedios de 11,5 puntos, 3,9 rebotes y 2,7 asistencias, unos guarismos que mejoró en su camino a la universidad, donde llegó a la final de la NCAA en su primera temporada.

Terminada su etapa universitaria, Townes hizo las maletas para irse hasta Europa y «seguir creciendo como jugador» en el UCAM Murcia, donde militó dos años.

Tras su paso por el baloncesto español, militó en BC Kalev/Cramo y Pieno Zvaigzdes, equipo en el que promedió 11,4 puntos, 3,1 rebotes y 3 asistencias.

A partir de ahí, siguió demostrando un nivel altísimo en conjuntos como el Tours o el Duna Aszfalt, de la liga húngara.

Después de una temporada en el Crailsheim Merlins, de la liga alemana, se marchó al Opava checo, equipo en el que registró los mejores números de su carrera, con 16,2 puntos, 4,1 rebotes y 4,9 asistencias por partido.

Finalizada su aventura en República Checa, Marques Townes jugó una gran temporada en el PAOK Salónica de la liga griega, participando también en la Basketball Champions League; y otra en el KB Peja de Kosovo para, finalmente, recalar en las filas del Alimerka Oviedo.

En esta última temporada con el cuadro asturiano, el escolta promedió 16,2 puntos, 5,1 rebotes y 4,3 asistencias por encuentro, siendo la auténtica estrella de un equipo ovetense que llegó a jugar en la Final Four de Primera FEB.

Cambios en el ‘Granca’

El exterior estadounidense es el tercer fichaje de la temporada del Dreamland Gran Canaria para la temporada 2026/2027, más allá de las incorporaciones de Jón Axel Gudmundsson, Luke Fischer, del brasileño Bruno Savignani para el banquillo y de Francesc Solana en la dirección deportiva.

En la escuadra claretiana continuarán Carlos Alocén y Miquel Salvó, confirmados por Solana en sala de prensa, mientras que han abandonado la entidad Mike Tobey, Chimezie Metu, Isaiah Wong, Kassius Robertson, Ziga Samar, Eric Vila, Brandon Jefferson y Andrew Albicy.