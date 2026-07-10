El siniestro se produjo este viernes en la GC-15, donde la conductora se precipitó con su vehículo por un barranco de varios metros de altura

Una mujer, de 61 años, ha fallecido este viernes tras caer su vehículo varios metros de altura por un barranco en la GC-15, en el cruce de Perera, en San Mateo (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 12.49 horas y hasta el lugar se trasladaron bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que localizaron a la afectada y, ante la complejidad del terreno, se activó un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que procedió al rescate.

Una mujer fallece al caer su vehículo varios metros de altura en la GC-15, en San Mateo

Seguidamente el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento de la mujer al presentar lesiones incompatibles con la vida, mientras que agentes de la Guardia Civil se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.