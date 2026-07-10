Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 11 de julio

Este sábado las nubes serán las protagonistas. Nos visitarán los restos de un frente muy debilitado aportándonos nubosidad baja y algunas precipitaciones débiles por el Norte de las islas más altas. En el resto de zonas también predominarán los cielos nubosos, especialmente en medianías. Las temperaturas seguirán descendiendo, las máximas se moverán entre 22 – 29ºC en la costa.

Imagen RTVC

El viento será del Norte flojo a moderado, más intenso en los extremos Este y Oeste de las islas más altas. Será del Noroeste flojo a moderado en cumbres, más intenso en El Teide. Y en el mar, predominará la marejadilla en costas del Sur, habrá áreas de marejada en el resto y olas 1 – 1,5m de altura.

Previsión por islas

El Hierro: Intervalos nubosos más compactos por el norte donde podría haber alguna precipitación débil. Temperaturas en ligero descenso, y viento del Norte en costas.

La Palma: Muchas nubes con probables lluvias débiles, especialmente en las medianías del Norte. El tiempo más soleado en cumbres +2100m. Temperaturas suaves.

La Gomera: Cielos nubosos por el Norte y la cumbre con algo de lluvia débil. En el resto se alternarán las nubes y los claros. Temperaturas máximas 23 – 28ºC en costas.

Tenerife: Probables lluvias débiles por el Norte, especialmente en horas centrales. Nubosidad de evolución en el Sur sin descartar unas gotas en medianías. Temperaturas en descenso, y viento del Norte flojo a moderado en costas, del Noroeste en El Teide

Gran Canaria: Más nubes, tanto por el Norte como por el Sur, incluso, con algo de lluvia débil en medianías. El tiempo más soleado en parte de la cumbre y la costa Oeste. Temperaturas agradables, máximas 23 – 29ºC. Viento del Norte moderado.

Fuerteventura: Predominarán los intervalos nubosos. Las temperaturas apenas cambiarán, máximas 24 – 29ºC. Y viento del Norte-Nordeste flojo a moderado.

Lanzarote: Intervalos nubosos más compactos por el Norte al amanecer y a primera hora de la tarde. Temperaturas sin cambios, y viento del Norte-Nordeste moderado.

La Graciosa: Se alternarán las nubes y los claros, más compactas a primeras horas. Las temperaturas apenas cambiarán, máxima de 25 – 26ºC, y viento del Norte flojo.