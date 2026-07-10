Antonio Morales traslada sus condolencias por las víctimas del incendio de Almería y recuerda la importancia de la prevención

El Cabildo de Gran Canaria muestra su consternación por el incendio en Almería / EuropaPress

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha mostrado este viernes su consternación por las consecuencias que está teniendo el incendio de Los Gallardos, en Almería, donde varias personas han perdido la vida.

Morales, tras asistir al minuto de silencio convocado por la institución insular como muestra de condolencia con las víctimas de este fuego, así como con sus familiares y con todas las personas afectadas, ha aprovechado para recordar la «importancia de la prevención y de seguir, en todo momento», las indicaciones de los servicios técnicos y de emergencias ante un incendio forestal.

«Ante la magnitud de esta tragedia queremos trasladar nuestro apoyo a las víctimas, a sus familias y a todas las personas afectadas pero también debemos aprovechar este momento para hacer un llamamiento a la protección de nuestras vidas, al seguimiento de las indicaciones de los profesionales y a extremar la precaución frente al riesgo de incendios forestales«, apuntilló, según ha informado el Cabildo grancanario en nota de prensa.

Morales ha subrayado que Gran Canaria lleva años desarrollando una «intensa labor» de concienciación sobre la autoprotección de las viviendas situadas en zonas de interfaz urbano forestal, donde confluyen los espacios habitados y el monte, apuntando que una «preparación adecuada puede resultar decisiva» para preservar la seguridad de las personas.

La prevención es esencial

También ha expuesto que una de las «principales lecciones que deja la tragedia» vivida en Almería es la «importancia de no abandonar precipitadamente» la vivienda cuando las autoridades así lo indiquen.

«Debemos convertir nuestras viviendas en espacios de protección, seguir siempre las instrucciones de los equipos de emergencia y evitar huir de forma desordenada por carretera porque eso puede incrementar enormemente el riesgo para nuestras vidas. La seguridad depende, en gran medida, de mantener la calma y confiar en los protocolos establecidos«, apuntilló.

Añadió que desde la Dirección General de Emergencias de Gran Canaria se recuerda que «es fundamental» mantener una franja de seguridad de, al menos, 15 metros alrededor de las viviendas libre de vegetación combustible, limpiar periódicamente tejados y azoteas de hojas y restos vegetales, podar los árboles y mantener una separación adecuada entre ellos, almacenar la leña y otros materiales combustibles lejos de la vivienda y proteger las instalaciones vulnerables, como las conducciones de polietileno, mediante soluciones que reduzcan el riesgo de propagación del fuego.

El Cabildo de Gran Canaria subraya que la prevención, el mantenimiento adecuado de las viviendas ubicadas en el entorno rural y el cumplimiento de las recomendaciones de los servicios de emergencias constituyen «herramientas esenciales» para reducir los riesgos asociados a los grandes incendios forestales y proteger tanto a las personas como al territorio.

