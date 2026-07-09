El incendio, declarado en un edificio de Telde, dejó además otras cuatro personas afectadas, tres de ellas trasladadas a centros sanitarios

Un menor de 13 años resulta herido tras saltar desde una vivienda por un incendio en Telde. Europa Press

Un niño de 13 años resultó herido de carácter moderado este jueves tras arrojarse desde el primer piso de una vivienda en llamas para escapar del incendio declarado en un edificio de la calle Fernando Sagaseta, en el barrio de Jinámar, en Telde.

Según informó la Policía Nacional, el menor quedó atrapado en una habitación y decidió saltar por la ventana para huir del fuego.

El incendio se originó hacia las 12:30 horas por causas que aún se investigan y afectó por completo a la vivienda. Los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria rescataron a siete personas y varios animales del interior del inmueble, además de extinguir las llamas.

Tres personas precisaron traslado a centros hospitalarios

Cinco personas fueron atendidas por el Servicio de Urgencias Canario, de las que tres precisaron traslado a centros hospitalarios.

El menor fue evacuado al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria con lesiones de carácter moderado, mientras que una mujer de 71 años ingresó en el Hospital Universitario Insular por inhalación de humo y otra, de la misma edad, fue trasladada al Centro de Salud de Jinámar tras sufrir una crisis de ansiedad.