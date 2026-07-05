La colisión múltiple en la GC-1, en Telde, dejó una mujer en estado crítico, otra herida grave y un tercer afectado con lesiones moderadas

Heridas tres personas, una crítica y otra grave, tras una colisión múltiple en la GC-1 / EuropaPress

Tres personas han resultado heridas, una de ellas en estado crítico y otra con heridas de carácter grave, tras una colisión múltiple registrada este domingo en la autopista GC-1, a la altura del kilómetro 7 en sentido norte y dentro del municipio de Telde (Gran Canaria).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, hasta el lugar acudieron bomberos del Consorcio de Emergencias, que liberaron a una de las afectadas porque había quedado atrapada en el interior de un vehículo.

En este sentido, como consecuencia del siniestro una mujer de 45 años sufrió un politraumatismo de carácter grave y, tras ser estabilizada por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico.

Además, una mujer de 79 años presentó diversos traumatismos de pronóstico grave, motivo por el que fue evacuada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Por su parte, un hombre de 54 años tuvo varios traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Finalmente, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico e instruyeron las diligencias correspondientes, mientras que personal del Servicio de Carreteras se encargó de señalizar el accidente y despejar la vía.