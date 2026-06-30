La fiesta denominada ‘Platatonic’ carecía de autorización administrativa para su celebración a la que acudieron 200 personas

Vídeo RTVC.

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Telde, desarrollaron durante la madrugada del pasado 21 de junio un operativo conjunto que culminó con la intervención de una importante cantidad de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en una finca ubicada en la zona de Montaña Las Huesas, donde se estaba celebrando una fiesta multitudinaria que, presuntamente, carecía de las autorizaciones administrativas preceptivas.

La actuación policial tuvo su origen en diversas denuncias vecinales relacionadas con la celebración reiterada de fiestas y eventos musicales en dicho emplazamiento, así como por la posible presencia de menores de edad y el consumo de alcohol y drogas durante una fiesta anunciada bajo el nombre de «Platatonic«.

Como parte del dispositivo, la Unidad de Drones de la Policía Local de Telde realizó labores previas de vigilancia aérea que permitieron constatar la elevada afluencia de asistentes, así como la existencia de una infraestructura organizada para el desarrollo del evento, con control de acceso, venta anticipada de entradas y distintos servicios habilitados en el interior de la finca.

Sustancias estupefacientes ocultas

Durante la inspección del recinto, en el que se encontraban aproximadamente 200 personas, los agentes localizaron ocultas en diferentes puntos numerosas sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Entre los efectos intervenidos se encontraban dosis de presunto tussi, cocaína, hachís o polen de cannabis. También marihuana, popper, metanfetamina y diversos comprimidos pendientes de análisis, compatibles con sustancias como éxtasis o anfetaminas.

Asimismo, los responsables de la organización fueron requeridos para aportar la documentación acreditativa de la legalidad del evento. No pudieron presentar autorización administrativa, licencias de actividad, pólizas de seguro o planes de seguridad. Tampoco el resto de requisitos exigibles para la celebración de este tipo de actividades, según consta en las diligencias policiales.

Ante las irregularidades detectadas, los agentes ordenaron el cese inmediato de la actividad y procedieron a la suspensión del evento. Se iniciaron las correspondientes diligencias judiciales y administrativas para el esclarecimiento de los hechos y la depuración de las posibles responsabilidades que pudieran derivarse.

La investigación continúa abierta y las sustancias intervenidas han sido puestas a disposición de la autoridad competente para su análisis pericial. Y la tramitación de las actuaciones correspondientes.