Varios incidentes en la capital grancanaria volvieron a convertir la salida de la ciudad hacia el sur de la isla en una auténtica pesadilla para miles de conductores

Informa: Redacción Informativos RTVC

La reapertura completa del viaducto del Guiniguada este lunes por la tarde en la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la GC-3, no consiguió evitar el caos circulatorio que sufrió la capital grancanaria durante la tarde. Varios accidentes de tráfico provocaron importantes retenciones en los principales accesos y convirtieron la salida de la ciudad hacia el sur en una auténtica pesadilla para miles de conductores.

La situación se produjo precisamente el mismo día en que la GC-3 volvía a estar completamente operativa después de las obras de impermeabilización. Desde este lunes 17 de agosto, la vía permanece abierta al tráfico en ambos sentidos, permitiendo recuperar la conexión directa entre las zonas norte y sur de la isla sin necesidad de atravesar la capital.

Atascos en la capital grancanaria este lunes por la tarde. Imagen RTVC

Sin embargo, la jornada terminó lejos de las expectativas de normalidad. Varios accidentes registrados durante las primeras horas de la tarde en la capital grancanaria provocaron kilómetros de retenciones y complicaron especialmente los desplazamientos tanto dentro de Palmas de Gran Canaria como en sus salidas.

El colapso afectó a buena parte de los accesos del sur de la ciudad y generó importantes demoras para los conductores que pretendían incorporarse a la GC-1. La congestión volvió a poner de manifiesto la elevada presión que soporta la red viaria de la capital, especialmente durante las horas punta.

Reapertura tras varias semanas de trabajo

La reapertura del viaducto supone, en cualquier caso, un alivio esperado después de varias semanas de trabajos. La actuación sobre la circunvalación se ha completado en solo 16 días, 13 días antes del plazo inicialmente previsto, lo que ha permitido recuperar antes de lo previsto la totalidad de la infraestructura.

La apertura de la GC-3 llega además en un momento en el que las administraciones buscan nuevas soluciones para reducir los atascos recurrentes en los principales accesos a la capital. El Gobierno de Canarias ha encargado un estudio para analizar la posible implantación de carriles BUS-VAO en la GC-1 y la GC-3, con el objetivo de favorecer el transporte público y los vehículos de alta ocupación.