Cuatro encapuchados entraron en la joyería de Vecindario y con una maza rompieron uno de los expositores del interior del local en plena tarde y en una de las arterias de la ciudad

Informa: Redacción Informativos RTVC

Cuatro individuos encapuchados han protagonizado un violento atraco en una joyería situada en la céntrica avenida de Canarias, en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana. El robo se produjo durante la tarde-noche, alrededor de las 20:20 horas de este lunes y apenas duró unos minutos.

Los asaltantes accedieron al establecimiento y utilizaron una maza para romper con gran violencia uno de los expositores situados en el interior del local. Tras apoderarse presuntamente de las joyas que se encontraban en su interior, abandonaron rápidamente la tienda y emprendieron la huida.

Atraco en joyería de Vecindario. Imagen RTVC

Los autores habrían contado con un vehículo que les esperaba en las inmediaciones para facilitar su fuga. El hecho ocurrió en una de las principales zonas comerciales y de tránsito de Vecindario. Algunos testigos aseguraron haber escuchado varias detonaciones durante el asalto. Sin embargo, la Guardia Civil todavía no ha podido confirmar este extremo y mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el atraco.

Los agentes trabajan ahora para identificar a los cuatro encapuchados, determinar el vehículo utilizado en la huida y cuantificar el material sustraído. También se investiga si los autores podrían estar relacionados con otros robos similares cometidos recientemente.

El atraco se suma a otros asaltos registrados en los últimos meses en joyerías de distintos puntos de Gran Canaria. Una sucesión de hechos que ha generado preocupación entre los comerciantes del sector.