Cuatro personas detenidas tras una investigación que ha permitido identificar a los presuntos autores del robo, así como a otra persona que participó en la planificación

El robo con violencia e intimidación se cometió el pasado 2 de junio en una joyería situada en el centro comercial Las Terrazas, Gran Canaria. Un grupo de seis individuos accedió al establecimiento y, empleando violencia e intimidación, consiguieron apoderarse de un botín valorado en más de 120.000 euros en joyas.

Detenidas cuatro personas implicadas en el atraco a una joyería de Las Terrazas / RTVC

Además, otros dos presuntos autores ya se encontraban internos en un centro penitenciario por su supuesta participación en otros delitos de características similares cometidos con posterioridad. La investigación continúa abierta para localizar a otro implicado.

La investigación realizada por los agentes permitió reconstruir el desarrollo del atraco mediante el análisis de las imágenes captadas por los sistemas de videovigilancia de distintos establecimientos,

las inspecciones oculares practicadas en el lugar de los hechos y las declaraciones recabadas durante la investigación.

Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial, se decretó el ingreso en prisión de uno de los detenidos, mientras que los otros arrestados, cuya participación estaría vinculada a la fase preparatoria del robo, quedaron en libertad con la imposición de las correspondientes medidas cautelares.