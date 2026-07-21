El Cabildo insular despliega el Operativo Contraincendios 2026 en Las Calderetas con el objetivo de mejorar la coordinación y la eficacia ante posibles fuegos

El Cabildo de Tenerife desplegó este martes un simulacro forestal en Las Calderetas, dentro del municipio de El Sauzal. Los equipos de emergencia ejecutaron esta acción para probar la capacidad de respuesta del Operativo Contraincendios 2026.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El ejercicio permitió examinar toda la cadena operativa frente a las emergencias ambientales. Por lo tanto, los equipos evaluaron desde la detección del humo hasta la extinción y la investigación de las causas. Esta intervención reprodujo una situación real con todos los organismos de protección del medio natural.

Activación del operativo y despliegue

El simulacro comenzó cuando una patrulla de la ‘Operación Prometeo’ localizó una columna de humo. En consecuencia, los agentes comunicaron rápidamente esta incidencia al Centro de Coordinación Operativa Insular (CECOPIN). Así, el equipo garantizó el aviso inmediato a los coordinadores.

A partir de ese instante, la corporación activó todo el operativo de emergencias. Por consiguiente, intervinieron las brigadas forestales BRIFOR, los agentes PREVEX y varios técnicos de guardia. Además, distintos medios terrestres y aéreos actuaron hasta controlar el incendio ficticio.

Posteriormente, los efectivos de la Guardia Civil delimitaron toda la zona afectada. Asimismo, los agentes de Medio Ambiente iniciaron las pesquisas sobre el origen del fuego. Estos profesionales aplican técnicas especializadas para investigar las causas de las llamas.

Valoración institucional y recursos

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo, y otros cargos insulares supervisaron las maniobras sobre el terreno. Dávila destacó que Tenerife tiene plena preparación para responder ante cualquier conato forestal. Por ello, subrayó la importancia de la planificación y el entrenamiento constante.

Por su parte, Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, recordó los recursos del Operativo Contraincendios 2026. La consejera indicó que el dispositivo cuenta con más de 700 profesionales del Cabildo. También añadió que la Operación Prometeo moviliza miles de jornadas de trabajo en verano.

Finalmente, el responsable de BRIFOR valoró este entrenamiento semanal como un ejercicio fundamental. José María Sánchez explicó que estas prácticas aseguran la coordinación total de los equipos. Además, el alcalde de El Sauzal, Mariano Pérez, agradeció esta labor esencial para salvaguardar la isla.