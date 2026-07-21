El fuego afectó a la planta alta de una vivienda de dos pisos sin causar daños personales a sus ocupantes

Los servicios de emergencia actuaron rápidamente pasadas las siete de la tarde de este martes en el barrio de Arenales. El operativo desplegado sofocó las llamas originadas en la parte alta de una vivienda familiar sin registrar heridos. Todos los residentes abandonaron el inmueble por sus propios medios sin requerir atención sanitaria.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un fallo eléctrico desató las llamas en un inmueble capitalino. Los efectivos desplazados controlaron el fuego y evitaron daños estructurales mayores en el edificio.

Origen del fuego y despliegue

Los bomberos desplazaron dos camiones hasta el lugar de los hechos. Asimismo, la Policía Local y una ambulancia acudieron para colaborar en la emergencia. Las primeras hipótesis apuntan a un fallo en la instalación eléctrica. En consecuencia, un cable o un enchufe defectuoso desencadenó las llamas en la planta alta.

Los efectivos emplearon unos diez mil litros de agua para apagar el fuego. Por lo tanto, el trabajo de los agentes evitó la propagación a otras estancias.

Evacuación sin heridos en el inmueble

Las cuatro personas de la vivienda abandonaron el lugar sin ayuda. Específicamente, tres adultos y un menor salieron de la casa a tiempo. Los sanitarios acudieron con una ambulancia de manera preventiva. Sin embargo, ninguno de los afectados necesitó ningún tipo de asistencia médica.

Las llamas dañaron la planta superior de la casa. Pese a la fuerza del fuego, la planta baja permaneció prácticamente intacta.

Labores de refresco y achique

Los bomberos reorientaron los trabajos tras apagar el fuego principal. Así, un retén volvió a entrar al inmueble para cerciorarse de la extinción total.

El equipo retiró el agua acumulada en las estructuras altas. De esta manera, previnieron posibles colapsos en el suelo de la primera planta.