Un conato de incendio ha obligado a movilizar un amplio dispositivo de extinción en la zona de Lomo del Medio, en Masca, Tenerife

Medios aéreos trabajan desde el mediodía de este sábado en la extinción de un conato de incendio declarado en el barranco de Masca, en Buenavista del Norte (Tenerife), a unos 50 metros de viviendas.

Según han confirmado a EFE fuentes del 112 y del Cabildo de Tenerife, el conato se ha producido sobre las 12:00 concretamente en la zona conocida como Lomo del Medio, es de cañaveral y en él trabajan dos recursos aéreos y bomberos del Cabildo de Tenerife.

Declarado un conato de incendio en Masca a 50 metros de viviendas

Desde el primer momento, el Cabildo de Tenerife ha activado un amplio dispositivo de extinción, con dos helicópteros, efectivos de Brifor, bomberos, personal técnico, medios sanitarios y recursos terrestres.

«La prioridad es contener el fuego con la mayor rapidez posible, especialmente por tratarse de una zona de difícil acceso, lo que hace imprescindible el apoyo aéreo en los primeros momentos de la intervención», ha apuntado el Cabildo tinerfeño.

Según las primeras valoraciones, la evolución inicial es favorable y no parece revestir una especial gravedad, aunque el operativo continúa trabajando y se mantiene un seguimiento permanente de la situación.

«Pedimos a la ciudadanía que evite acercarse a la zona y atienda en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia», concluye el Cabildo.