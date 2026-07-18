CL Chimbesque vs CL Tegueste: el último paso hacia la Final a Cuatro

El CL Chimbesque se disputa con el equipo anfitrión, el CL Tegueste, el pase a la Final a Cuatro del Torneo DISA Gobierno de Canarias

A las 18:00 horas arranca la segunda semifinal de la Final a Cuatro del Torneo DISA Gobierno de Canarias. Será entre el CL Chimbesque y el CL Tegueste en el Terrero Mencey Tegueste Tegueste – Tenerife.

Lo puedes seguir en directo en Televisión Canaria, en la web, nuestro canal de Youtube y Canarias Play. Para que no te pierdas ni un detalle de lo que ocurrirá, contarás con el análisis de Terrero y Gloria.

CL Chimbesque vs CL Tegueste

CL Chimbesque

El Chimbesque llega a la Final a Cuatro de una fase de grupos invicto y después de unos cuartos de final muy disputada con el Rosario de Valle Guerra. Su enfrentamiento anterior terminó con su triunfo por la mínima ante el CL Tegueste sobre la arena de Tasagaya, que los metió en la Final de la Copa Cajasiete.

Fue una lucha muy igualada que se partió definitivamente con la lesión de Mamadou Cámara (PA). El puntal perdió pie en la primera agarrada y se lesionó ante Eusebio Ledesma (PA). El puntal chasnero sumó dos puntos más frente a Canathael Acosta (DC) y Rubé Galván (PC)

CL Tegueste

Por su parte el Tegueste que además ejerce como anfitrión llega después de ser el líder indiscutido del Grupo C y dejando en el camino en los cuartos de final al CL Aridane.

El equipo llega con todo el equipo al completo, con su puntal Mamadou Cámara ya en perfectas condiciones para la lucha de este sábado donde llegan con fuerza para competir.

Dónde ver en directo

Televisión Canaria realizará un despliegue técnico histórico bajo el sello de Terrero y Gloria para llevar a cada hogar un fin de semana de pura brega. De este emparejamiento saldrá el primer finalista que peleará el domingo por la ansiada corona.

Se podrá seguir a partir de las 18:00 través de:

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