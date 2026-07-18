Los tres fueron detenidos por la Policía Nacional en un edificio del barrio de La Paterna, donde recuperaron prendas de vestir y objetos punzantes que se podrían haber utilizado en el robo

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos jóvenes y un menor de edad que presuntamente hirieron con cuchillos a un trabajador al que robaron un bolso bandolera con documentación personal y 450 euros en efectivo.

Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado 13 de julio. La víctima fue un trabajador de un establecimiento de hostelería, al finalizar su jornada laboral. Lo abordaron estos tres detenidos. Después huyeron, pero la policía los localizó gracias a dos testigos que presenciaron el robo.

Estos relataron que los tres detenidos intentaron también apoderarse de sus teléfonos móviles mediante intimidación, pero no lo lograron.

Con esta información recabada de los testigos y de la víctima, la policía consiguió arrestarlos a los tres en un edificio residencial de la zona de La Paterna. Allí los agentes recuperaron diversas prendas de vestir presuntamente utilizadas durante la comisión del delito, así como un cúter y un objeto punzante de grandes dimensiones. Se trata de objetos compatibles con la descripción facilitada por las víctimas sobre las armas empleadas en el robo.

A los detenidos los pusieron a disposición de la autoridad judicial.