La pareja de origen ruso impone su Skoda Fabia RS Rally2 en el primer día del Rally Ciudad de La Laguna tras ganar el segundo de los tramos cronometrados

El primer día del 12 Rallye Ciudad de La Laguna culmina con el liderazgo de Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov. Cuentan con cinco décimas de ventaja sobre Enrique Cruz – Yeray Mujica, que con su Toyota GR Yaris Rally2 se impusieron en la primera especial. Sergio Fuentes – Teco Hernández, sobre otro Skoda, completan el podio provisional a 13,1 segundos de la cabeza.

Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov lideran el primer día del 12 Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten

Viernes 17 de julio

La acción ha arrancado en el 12 Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten con una jornada que ha estado cargada de actividad con las verificaciones previas y la rueda de prensa, para culminar con los dos primeros tramos de esta edición, ambos celebrados ya en la noche de este viernes 17 de julio.

Sábado 18 de julio

Aquí puedes seguir los tramos de este sábado en directo, en los que está prevista la siguiente cronología:

11:00 – Reagrupamiento tras sección 2 – 12 Rally Ciudad de La Laguna

14:10 – Reagrupamiento tras sección 3 – 12 Rally Ciudad de La Laguna

17:25 – Llegada final de los equipos – 12 Rally Ciudad de La Laguna

Crónica de la primera jornada

El bicampeón europeo, Alexey Lukyanuk, acompañado por Yury Kulikov, se ha colocado en cabeza de la prueba que organiza Sport Eventos Tenerife. Los del Skoda Fabia RS Rally2 acumulan cinco décimas de ventaja tras ganar la segunda prueba cronometrada.

A esa distancia están Enrique Cruz y Yeray Mujica, primeros líderes del rallye lagunero con su Toyota GR Yaris Rally2. La pareja de origen ruso y la tinerfeño-grancanaria volverán a verse las caras en un sábado que será trepidante.

Lo mismo se podrá vivir en la lucha por el tercer cajón del podio. Sergio Fuentes y Teco Hernández, con otro Skoda Fabia RS Rally2, se adueñan, de momento, de ese lugar. Los tinerfeños apenas cuentan con 2,1 segundos sobre Yeray Lemes – Aitor Cambeiro; los del Citroën C3 Rally2 se han intercambiado las posiciones con los anteriores y mañana se seguirán jugando unos importantes puntos en el CCRA.

Jorge Rodríguez y Taydía Santana, después de un sensacional tiempo en la segunda prueba especial, se han instalado en quinto lugar con su Alpine A110 tras superar al Suzuki Swift Rally2-Kit de Óscar Dóniz – Rayco Hernández. A 1,4 segundos de ellos marchan Manuel Mesa – Dailos González (Ford Fiesta R5 MKII), mientras que Cristian del Castillo – Juan del Castillo (Citroën C3 N5), Víctor Delgado – Ignacio Eguren (Mitsubishi Lancer Evo X) -primeros en el apartado TCRA- y Rayco Tejera – Gabriel Álvarez (BMW M3 E46) completan las diez primeras posiciones.

Otras categorías

La Categoría 2 es dominada por el Peugeot 208 Rally4 de Alexis Martín – Pedro Viera, quienes a las puertas del Top10 cuentan con 2,1 segundos de ventaja sobre Erik Guerra – Claudia Lemes (Renault Clio Rally4) y 4,9 respecto a José de León – Néstor Gómez (Ford Fiesta Rally4).

En la Clio Trophy Canarias, así como en la Categoría 3, la primera posición es para Walter Delgado – Alejandro Rodríguez, quienes acumulan 2,6 segundos sobre Kevin Kipar – David Cristo.

La Copa 1.6, en su Grupo 1, la lidera el Citroën Saxo VTS de Félix David Alonso – Iriome González, mientras que en el Grupo 2 hacen lo propio Fabián Concepción – Ayran Cámara (Citroën AX GTI). En el Grupo 1 del Trofeo Costa Adeje Tenerife Sur mandan Luis Dorta – Aitor Díaz (Renault Clio Cup), dejando la cabeza del Grupo 2 a Brian Chinea – Borja Chinea (Nissan Micra 160 SR). Tomás Expósito – Adahy Expósito lideran, por apenas nueve décimas sobre Jonais Sacramento – Sergio González, el Trofeo Opel. Por su parte, Abián Álvarez – Germán Rodríguez, sobre un Citroën Saxo VTS, lideran con un amplio margen el Trofeo FIASCT de Promoción ‘Deportes Tenerife’.

En regularidad sport, Ricardo Alonso – Ezequiel de la Paz (Ford Escort MKI) lideran su apartado, mientras que en regularidad son Miguel Ángel Benito – Pedro Fariña (Volkswagen Scirocco GT) los que ocupan la primera posición después de los dos primeros tramos del 12 Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten.

Sábado

Este sábado continuará la carrera con los tramos ‘Villa de Tegueste’ (10,2 km a las 9:00 h y 12:50 h), ‘Valle de Guerra’ (14,93 km a las 9:35 h y 13:25 h), ‘Tacoronte – El Rosario’ (8,4 km a las 10:25 h y 15:55 h) y ‘Candelaria’ (8,37 km a las 16:45 h). A las 19:00 h, el Parking Las Quinteras acogerá la entrega de trofeos que pondrá el punto y final a esta edición de la prueba que organiza Sport Eventos Tenerife.

El 12 Rallye Ciudad de La Laguna – Trofeo Worten cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de La Laguna y su Organismo Autónomo de Deportes, la concejalía de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, el Cabildo de Tenerife con su Consejería de Deportes, el Gobierno de Canarias, Worten, Archiauto, los ayuntamientos de Tegueste, Tacoronte, El Rosario y Candelaria, además del Hotel Laguna Nivaria, Canaribat, Munguía & Asociados, Asensio, Archipiélago Renting y Pérez y Cairós.

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