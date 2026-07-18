El programa ‘Todo Rally’ ofrecerá desde las 18:55 horas un resumen especial de una hora de la quinta cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto a través de la TDT y estará disponible horas después de su emisión en Canarias Play

‘Todo Rally’ ofrecerá este domingo, 19 de julio, un resumen especial de una hora del 12 Rally Ciudad de La Laguna, quinta cita del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto (CCRA) 2026, a partir de las 18:55 horas en Televisión Canaria. Tras su emisión, el espacio también estará disponible en Canarias Play.

El programa deportivo pondrá el foco en esta prueba que inaugura la segunda mitad de la temporada de la lucha por el título a la que Enrique Cruz y Yeray Mujica (Toyota GR Yaris Rally2) llegan como líderes con una ventaja de solo dos puntos sobre Alexey Lukyanuk y Yury Kulikov (Škoda Fabia RS Rally2), después de repartirse las cuatro victorias del año.

La prueba organizada por Sport Eventos Tenerife arrancará el viernes 17 de julio con una primera etapa nocturna compuesta por los tramos de Boquerón-Valle Guerra (7,67 km) y Tejina-El Socorro (4,7 km) para, posteriormente, el sábado 18 de julio continuar con la segunda sección, la más larga, con los tramos de Villa de Tegueste (10,2 km), Valle de Guerra (14,93 km) y Tacoronte – El Rosario (8,4 km). Por último, la tercera constará de la repetición por los tramos de Villa de Tegueste y Valle de Guerra y la cuarta y última retomará Tacoronte – El Rosario que como penúltimo tramo será el TC+ del rally y, como colofón, el tramo de Candelaria (8,37 km). En total, los más de 120 equipos inscritos deberán encarar un itinerario con nueve tramos cronometrados.

El Rally Ciudad de La Laguna, este domingo en Televisión Canaria. Imagen de archivo del Rally Ciudad de La Laguna del pasado año.

Despliegue multimedia

Como en cada prueba del campeonato, ‘Todo Rally‘ realizará un seguimiento especial del rally desde el viernes a través de las plataformas de Televisión Canaria. Canarias Play y el canal de Deportes en YouTube de Televisión Canaria ofrecerán conexiones en directo a las 19:15 horas del viernes con la rueda de prensa y la firma de autógrafos, además de tres directos el sábado, a las 11:00, 14:10 y 17:25 horas, para acercar a los aficionados la evolución de la carrera desde los tramos del rally y el parque de asistencia

La cobertura se completará en los perfiles oficiales de Deportes de Televisión Canaria en Facebook e Instagram, donde durante todo el fin de semana se publicarán entrevistas, clasificaciones, imágenes y toda la actualidad de una prueba llamada a marcar el devenir del Campeonato de Canarias de Rallies de Asfalto.



