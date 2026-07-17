FORTA convoca al sector para coproducir su primer largometraje de ficción

La convocatoria conjunta entre todas las televisiones que forman parte de FORTA recibirá propuestas hasta el 30 de octubre de 2026

El envío de propuestas podrá presentarse a través de la web de FORTA.

Las televisiones públicas autonómicas que componen FORTA han lanzado una convocatoria conjunta dirigida al sector audiovisual para la coproducción de su primer largometraje de ficción en común, este viernes 17 de julio. Esta iniciativa, que cuenta con la participación activa de Televisión Canaria, busca seleccionar un único largometraje de ficción de entre 90 y 120 minutos, excluyendo los formatos documental, animación o experimental.

La obra seleccionada deberá contar con un presupuesto mínimo de 2.000.000 de euros, y las televisiones públicas autonómicas, en su conjunto, aportarán un máximo de 990.000 euros para la coproducción. El objetivo principal es reforzar la industria cinematográfica nacional, promover la diversidad lingüística y cultural, y ofrecer contenidos de alta calidad a la audiencia.

Paco Aura, presidente de FORTA y director general de À Punt, ha destacado la importancia de esta unión; «Es un gran paso para FORTA y para nuestro sector audiovisual. Por primera vez, unimos recursos para impulsar un largometraje de ficción que refuerza la industria y promueve nuestra riqueza lingüística y cultural.»

Entre los criterios de valoración para la selección del proyecto, se priorizarán aquellas obras que demuestren una alta capacidad para conectar con un público intergeneracional y que resulten idóneas para su posterior emisión en prime time televisivo. Además, la película deberá entregarse en su versión original y en las restantes lenguas oficiales y/o reconocidas estatutariamente en las autonomías representadas, reafirmando el compromiso de FORTA con la diversidad lingüística.

El proceso para el envío de propuestas se gestionará de manera telemática a través de la web oficial de FORTA, iniciándose el plazo de recepción de candidaturas el 17 de julio de 2026 y finalizando el próximo 30 de octubre de 2026.