Las Palmas de Gran Canaria dedica una placa y entrega reconocimientos a los descendientes de las víctimas del golpe de 1936

El ministro Ángel Víctor Torres y la alcaldesa Carolina Darias homenajearon este viernes a los trabajadores represaliados en Las Palmas de Gran Canaria. Las autoridades celebraron este acto para reconocer la lealtad democrática de estos empleados municipales tras el golpe de 1936.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El patio de las Casas Consistoriales acogió un evento histórico y emotivo. Durante la ceremonia, las autoridades develaron una placa conmemorativa para recordar el pasado. Esta placa honra a las víctimas de los ayuntamientos de la capital grancanaria y San Lorenzo.

Reconocimiento institucional

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó la valentía y el honor de los trabajadores. Estos servidores públicos mantuvieron su fidelidad a la legalidad democrática. Por consiguiente, ellos decidieron resistirse firmemente a los militares sublevados.

El ministro reivindicó el inmenso valor de la Memoria Democrática actual. Afirmó que el olvido nunca puede representar la respuesta adecuada. Nosotros tenemos el deber demócrata de recordar el pasado con rigor.

Por su parte, al alcaldesa capitalina, Carolina Darias, subrayó el deber institucional del Ayuntamiento. La institución cumple así con la memoria democrática, justicia y reconocimiento. Una sociedad sólida necesita mirar su pasado con verdad y humanidad.

Consecuencias del golpe

El Consistorio encargó un estudio a la Asociación de Memoria Histórica de Arucas. El historiador Sergio Millares firmó esta importante investigación sobre la represión. El documento revela las consecuencias del golpe de 1936 en ambos municipios.

Concretamente, alrededor de 150 funcionarios sufrieron injustos procesos de depuración institucional. Asimismo, los golpistas destituyeron a 24 concejales de sus respectivos cargos. Estas personas homenajeadas eligieron la lealtad hacia la libertad y la legalidad.

Tristemente, los sublevados fusilaron a cuatro hombres tras el golpe militar. Las víctimas mortales incluían al alcalde y dos empleados de San Lorenzo. También fusilaron a Alberto Hernández, inspector de la Guardia Municipal capitalina.

Reparación a las familias

Durante este emotivo acto, nueve familiares recibieron declaraciones de Reconocimiento y Reparación. Millares participó para glosar las biografías de los protagonistas. En consecuencia, la alcaldesa trasladó su sincero reconocimiento a todas las familias, que «duramente mucho tiempo cargaron en soledad con una injusticia que no les pertenecía únicamente a ellas, sino a toda la sociedad«

Finalmente, Darias hizo un llamamiento a los descendientes de otras personas represaliadas. El Consistorio pide a estos familiares no localizados que contacten pronto. Así, ellos también podrán recibir este merecido reconocimiento oficial del Ayuntamiento.