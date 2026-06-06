Metrotenerife rotula con el nombre del expresidente del Cabildo, Ricardo Melchior, el vagón número 1 en reconocimiento a su impulso del proyecto

Metrotenerife ha rendido homenaje al expresidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, dando su nombre al vagón 101-01 del Tranvía de Tenerife coincidiendo con el 19 aniversario de la puesta en marcha de este sistema de transporte.

Durante el acto, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó el papel de Melchior en la creación de una infraestructura que transformó la movilidad en el área metropolitana de la isla.

El homenaje contó también con la presencia de familiares, representantes institucionales y trabajadores de la compañía.

El Tranvía de Tenerife homenajea a Ricardo Melchior con su nombre en el vagón 1. Cabildo de Tenerife

Previsión de 25 millones de usuarios en 2026

Desde su inauguración en 2007, el tranvía ha transportado cerca de 291 millones de pasajeros y prevé superar este año los 25 millones de usuarios.

Actualmente, las líneas 1 y 2 registran una media de más de 96.000 viajeros diarios en jornadas laborables.