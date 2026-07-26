El objetivo de las camareras de piso será organizar huelgas en protesta por la paralización de algunas de sus reivindicaciones

Las camareras de piso, se reunirán el próximo martes 28 de julio en Adeje, en el sur de Tenerife. El objetivo será organizar huelgas en protesta por la paralización de algunas de sus reivindicaciones.

Una camarera de piso en una imagen de recurso. Imagen archivo RTVC.

Entre esas reivindicaciones, se encuentran la jubilación anticipada o la reducción de la jornada laboral. A estas protestas también se unirán las camareras de piso de todo el territorio español.

Cabe recordar que no es la primera vez que protestan por la sobrecarga y la precariedad, en el ámbito laboral, como así han afirmado desde la asociación.