Tras la recreación de las batallas de la Gesta, este domingo tocaba la capitulación y el homenaje a los caídos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha clausurado este domingo el programa conmemorativo de la Gesta del 25 de Julio de 1797. Todo ello, con un acto en el que se ha rendido homenaje a quienes contribuyen a preservar y difundir uno de los episodios más relevantes de la historia de la capital tinerfeña.

Informa. RTVC.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dicho en el acto de clausura que la Gesta del 25 de Julio constituye uno de los capítulos más importantes de la historia del municipio. Además, entregó un obsequio a la Asociación Histórico-Cultural de la Gesta del 25 de Julio por su implicación en acerca de la forma más fiel y real esta parte de historia, informa una nota municipal.

Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Medallas de la Gesta

Durante el acto se hizo entrega de las Medallas de la Gesta del 25 de Julio. También, en esta edición, una de las distinciones recayó en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en reconocimiento a la participación de su batallón de milicianos en la defensa de Santa Cruz durante los hechos de 1797.

El galardón fue recogido por el primer teniente de alcalde y concejal delegado de Seguridad Ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Badel Albelo Hernández.

La segunda Medalla de la Gesta fue concedida al teniente general jefe del Mando de Canarias, Julio Salom Herrera, como reconocimiento a su contribución en la conservación y difusión del patrimonio histórico y militar vinculado a la efeméride.

Asociación Histórico-Cultural

Previamente a la entrega de las medallas, la Asociación Histórico-Cultural Gesta del 25 de Julio de 1797 otorgó dos reconocimientos especiales, el primero, un diploma para Magaly Pérez Méndez, presidenta del Regimiento Fijo de Puerto Rico, como muestra del vínculo de colaboración y hermanamiento establecido entre ambas entidades tras los encuentros celebrados en los últimos años.

El segundo, una insignia de oro a la Guarnición de La Palma, representada por el grupo Los Doce de Su Majestad, por su participación y compromiso con las recreaciones históricas que cada año rememoran la victoria de Santa Cruz frente al ataque de la escuadra del almirante Horacio Nelson.