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Un hombre grave tras ser rescatado de una playa de La Oliva con síntomas de ahogamiento

RTVC / Europa PRESS
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Al hombre se le trasladó con síntomas de ahogamiento y pronóstico grave al Hospital General de Fuerteventura

Un hombre, de 45 años, se encuentra grave tras ser rescatado de la playa de Corralejo. En concreto, en La Oliva (Fuerteventura), con síntomas de ahogamiento, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Los hechos se produjeron sobre las 16.10 horas. En ese momento, las personas que se encontraban en la playa rescataron al hombre y, con la colaboración del servicio de salvamento en playas, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistieron y estabilizaron al afectado para trasladarlo con pronóstico grave, en ambulancia, al Hospital General de Fuerteventura.

En el lugar de los hechos también se han personado agentes de la Policía Local, que intervinieron en el dispositivo.

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