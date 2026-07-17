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Cinco investigados por una estafa de 20.000€ a una empresa turística en Lanzarote

RTVC / EFE
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Los Guardia Civil desarticula una red que ofrecía clientes falsos para alquilar villas turísticas en Lanzarote

Los agentes han detenido a cinco personas procedentes de Madrid y de León. Los presuntos estafadores ofrecían clientela falsa a la empresa a cambio de una comisión. Entre ellas se encontraría el presunto cabecilla de la organización.

Cinco investigados por estafar 20.000 euros a una empresa de alquiler vacacional de LanzaroteCinco investigados por estafar 20.000 euros a una empresa de alquiler vacacional de Lanzarote
Un vehículo de la Guardia Civil/ RTVC

Entre los delitos investigados se encuentran: delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal.

El falso intermediario ofreció una lista de supuestos clientes, documentos de identidad y datos de tarjetas bancarias con el objetivo de efectuar los pagos de las reservas de la forma más rápida posible.

Posibles cómplices de la estafa

El Equipo Arroba de Lanzarote identificó un total de diez personas que podrían haber facilitado documentación personal o cuentas bancarias de su titularidad para ayudar a que se realizara la estafa

Tras abonar la comisión, los pagos de las reservas se fueron cancelando poco a poco por parte de las entidades financieras. El presunto líder de la organización criminal disponía del dinero utilizando las cuentas bancarias de terceras personas mediante extracciones en diversos cajeros repartidos por la Comunidad de Madrid.

La Guardia Civil afirma que la operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones sobre estos hechos.

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