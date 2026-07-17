Canarias afronta un verano largo y cálido sin la panza de burro

El anticiclón de las Azores se desplaza hacia las islas británicas, por tanto, el archipiélago sufre altas temperaturas y mucho bochorno

Canarias vive un inicio de verano muy cálido y excepcionalmente húmedo. Además, la ausencia de la tradicional panza de burro agrava este intenso bochorno. Todo esto ocurre porque el anticiclón habitual se ha desplazado a las islas británicas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este escenario meteorológico inusual deja a las islas totalmente desprotegidas frente al sol. En consecuencia, los termómetros marcan valores más altos de lo normal. De hecho, junio 0,6 grados centígrados por encima de la media, un aumento de temperatura que cada año dura más tiempo.

El desplazamiento del anticiclón

David Suárez, delegado de Aemet en Canarias, confirma esta situación tan inusual. Según Suárez, el anticiclón tardará en volver al entorno de las Azores. Por ello, este tiempo similar continuará durante los próximos cinco o siete días.

Actualmente, el centro de altas presiones afecta de lleno a las islas británicas. Con este movimiento repentino, arrastra las nubes bajas características de nuestras islas. Así, el archipiélago pierde su paraguas natural contra el intenso calor solar.

Opiniones divididas

Los ciudadanos expresan opiniones muy variadas sobre esta notable ausencia de nubes. Por un lado, algunos vecinos extrañan esa barrera protectora contra el sol intenso. Afirman que sin ella sufren un calor extremo similar al de la península.

Sin embargo, otras personas celebran los cielos totalmente despejados. Disfrutan del sol directo y rechazan tajantemente la presencia de la panza de burro. Por lo tanto, aprovechan el buen tiempo al máximo sin ninguna queja.

Datos alarmantes sobre el clima

El calor extremo ya no se limita a los meses estrictamente veraniegos. Según la Aemet, los graves episodios de altas temperaturas se están registrando en otoño, los meses de octubre y noviembre cuentan con días muy calurosos en todo el territorio. David Suárez insiste en el alargamiento de los veranos.