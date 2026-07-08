La temperatura media fue de 20,5 grados y las precipitaciones alcanzaron una media de 2,4 litros por m2

Canarias registró en junio una temperatura media de 20,5 grados, con una anomalía de +0,6 ºC respecto al periodo de referencia 1991-2020, lo que confiere al mes un carácter cálido y lo convierte en el undécimo junio más cálido de la serie histórica iniciada en 1961.

Canarias tuvo un junio cálido y el undécimo más caluroso desde 1961 EFE/Salas

Mientras, las precipitaciones alcanzaron una media de 2,4 litros por metro cuadrado, el 100 % del valor esperado, con carácter húmedo y el vigésimo quinto junio más húmedo desde 1961, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que apunta asimismo que el comportamiento térmico fue desigual entre provincias.

Incremento sobre años anteriores

En la provincia de Las Palmas la temperatura media fue de 21,8 grados, con una anomalía de +0,7 grados, lo que convierte al mes en el quinto junio más cálido desde 1961 y le otorga carácter muy cálido, mientras que en Santa Cruz de Tenerife la media fue de 18,9 grados, con una anomalía de +0,3 grados, suficiente para clasificar el mes como cálido y el decimoquinto más cálido de la serie.

El mes estuvo dominado por una situación anticiclónica y el régimen de alisios, con el anticiclón atlántico semiestacionario al suroeste de las Azores durante buena parte de junio, añade el informe.

A ello se sumó la aproximación del borde occidental de la dorsal africana, que mantuvo las temperaturas ligeramente por encima de la media hasta el día 27, cuando esa dorsal se situó plenamente sobre el archipiélago y provocó una «advección cálida más intensa», acompañada de calima, que se prolongó hasta finalizar el mes.

Las temperaturas más elevadas se registraron precisamente durante ese episodio final.

Registros más altos

El valor máximo del mes se alcanzó el 30 de junio en la localidad grancanaria de Tejeda, donde se midieron 39 grados.

Le siguieron Arure-Cementerio, en La Gomera, con 37 grados; El Pinar-Depósito, en El Hierro, con 36,3; y Granadilla de Abona, en Tenerife, con 36,1 grados.

Ese mismo episodio permitió batir récords de temperatura máxima absoluta para un mes de junio en las estaciones de Vallehermoso-Alto Igualero, en La Gomera, con 36,4 grados, y El Pinar-Depósito, en El Hierro, con 36,3 grados.

La AEMET contabilizó además 395 noches tropicales en el conjunto del archipiélago, frente a las 638 registradas en junio de 2025.

La mayor parte se produjo a partir del día 16 y especialmente entre los días 22 y 30, coincidiendo con el episodio cálido más intenso, con especial incidencia en Fuerteventura y Gran Canaria.

En la red de estaciones utilizada para el informe también se registraron 78 temperaturas máximas iguales o superiores a los 30 grados.

Vista general de Tejeda

Humedad y algo de lluvia

En cuanto a las precipitaciones, el mes de junio presentó un comportamiento pluviométrico húmedo pese a que el volumen acumulado coincidió prácticamente con el valor normal para estas fechas.

La lluvia se produjo bajo una situación anticiclónica estable y estuvo asociada principalmente a nubosidad baja impulsada por los alisios, concentrándose en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, especialmente en Tenerife y, en menor medida, en Gran Canaria, entre los días 1 y 10 y del 22 al 30.

El mayor acumulado diario del mes correspondió a La Matanza de Acentejo, en Tenerife, con 17,5 litros por metro cuadrado el 23 de junio, seguido de Ravelo-El Sauzal, con 12 litros, y La Victoria, con 11,4 litros, también en Tenerife.

En el conjunto del mes, la estación que más lluvia acumuló fue Sauces-San Andrés-Balsa Adeyahame, en La Palma, con 26,6 litros por metro cuadrado, seguida de Las Mercedes-Llano Los Loros y La Matanza de Acentejo, ambas en Tenerife, con 26 litros, y Ravelo-El Sauzal, también en Tenerife, con 24,5 litros por metro cuadrado.