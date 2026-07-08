Continúan las altas temperaturas en Canarias

Se prevé que este jueves las temperaturas bajen ligeramente aunque seguirán registrando valores altos

Las altas temperaturas hacen que muchos acudan a las playas de las islas para refrescarse. RTVC.

Esta semana Canarias está viviendo un episodio de altas temperaturas que podría menguar a partir de mañana jueves. El termómetro seguirá alto pero ya no serán los 40 grados que se registraban ayer por ejemplo en San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria.

Otros registros de ayer martes apuntan a 34 grados en Valverde (El Hierro), 36 en Fuencaliente (La Palma) 36 en Alajeró (La Gomera), 39 en Llano del Moro (Tenerife), 37 en Haría (Lanzarote) o 28 en Caleta de Sebo (La Graciosa).

Este miércoles viviremos otra jornada de calor que durante la mañana y parte de la tarde podrían superar los 30 grados en las islas y llegar a los 40 grados en las medianías y sur de Gran Canaria.

Para soportar este calor las playas son un buen destino, donde el mar estará en calma y las olas no superarán el metro de altura.