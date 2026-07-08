El pleno del Parlamento reanuda este miércoles su sesión con varios asuntos como la Ley Canaria de la Ciencia o la Ley de Municipios Turísticos

Hemiciclo del Parlamento de Canarias. Imagen de archivo.

El pleno del Parlamento de Canarias se reanuda este miércoles en su segunda sesión y abordará el debate los dictámenes de la Ley Canaria de la Ciencia y de la Ley de Municipios Turísticos, entre otros asuntos.

Al inicio de la sesión plenaria, el Parlamento ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Alergia, que se conmemora el 8 de julio, en la que reafirma su compromiso con las personas que conviven con enfermedades alérgicas y sus familias, y apuesta por reforzar la prevención y la respuesta ante las reacciones alérgicas graves, especialmente en el ámbito educativo.

La Cámara subraya que las enfermedades alérgicas afectan a millones de personas y tienen un impacto significativo en su salud, bienestar y calidad de vida. En el caso de las alergias alimentarias, advierte de que el riesgo de sufrir una reacción grave o una anafilaxia condiciona la vida diaria de muchas familias, en especial cuando se trata de niños y adolescentes en edad escolar.

En la declaración institucional, el Parlamento señala que la evidencia científica demuestra que la prevención y una actuación rápida y adecuada ante una reacción alérgica grave pueden salvar vidas, por lo que considera prioritario reforzar distintos ámbitos en los centros educativos. Entre las medidas planteadas figuran mejorar la formación y protección del personal de los centros, implantar protocolos claros de prevención y actuación, garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la medicación de emergencia cuando sea necesaria, desarrollar planes individualizados para el alumnado con riesgo conocido y fortalecer la coordinación entre los sistemas sanitario y educativo.

La Cámara también reconoce la labor que desempeñan las asociaciones de pacientes, las familias, las sociedades científicas y los profesionales sanitarios en la concienciación, la educación y la mejora de la atención a las personas con enfermedades alérgicas.

Con motivo del Día Mundial de la Alergia, el Parlamento reafirma además su compromiso con la seguridad y la plena inclusión de las personas con alergias, especialmente de los niños y niñas que conviven con el riesgo de sufrir reacciones graves en su vida cotidiana.

((Habrá ampliación))