Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_005/26 REDACTOR/A MULTIMEDIA

REDACTOR/A MULTIMEDIA
- LOCALIZACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE
- CONTRATO TEMPORAL: Circunstancias de la producción
- JORNADA: Jornada completa
PUESTO OFERTADO
Televisión Pública de Canarias selecciona un/a REDACTOR/A para incorporarse a su equipo.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Se requiere a un redactor/a multimedia que se encargaría de redactar los textos para la web, en el tono comunicativo de la empresa. Además deberá suministrar contenido a las redes sociales de RTVC (X, Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Telegram, Whatsapp., Threads, Linkedin…).
¿QUÉ OFRECEMOS?
Tipo de contrato: Circunstancias de la producción
Jornada: Jornada completa
Fecha de incorporación: Prevista a partir del 13/07/2026, una vez finalice la tramitación del proceso de selección, pudiendo ser posterior a la fecha prevista.
Duración: Prevista hasta el 03/09/2026
REQUISITOS
Formación:
- Grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o similar (obligatorio).
Experiencia:
- Experiencia en medios digitales (obligatorio).
Otros requisitos:
- Conocimientos en WordPress, edición de video en CapCut, manejo de redes sociales, plataformas como Metricool, SEO (obligatorio).
- Idiomas (se valorará).
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Currículum vitae actualizado.
- Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado el justificante de abono de las tasas para la obtención del título).
- Formación complementaria que desee aportar.
- Documento Anexo I – Protección de Datos
REFERENCIA
TVPC_005/26
Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.
IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_005/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que, en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.
Esta publicación estará disponible desde el 08/07/2026 hasta el 21/07/2026.