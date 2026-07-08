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Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_005/26 REDACTOR/A MULTIMEDIA

Recursos Humanos RTVC
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REDACTOR/A MULTIMEDIA

  • LOCALIZACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE
  • CONTRATO TEMPORAL: Circunstancias de la producción
  • JORNADA: Jornada completa

PUESTO OFERTADO

Televisión Pública de Canarias selecciona un/a REDACTOR/A para incorporarse a su equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Se requiere a un redactor/a multimedia que se encargaría de redactar los textos para la web, en el tono comunicativo de la empresa. Además deberá suministrar contenido a las redes sociales de RTVC (X, Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube, Telegram, Whatsapp., Threads, Linkedin…).

¿QUÉ OFRECEMOS?

Tipo de contrato: Circunstancias de la producción

Jornada: Jornada completa

Fecha de incorporación: Prevista a partir del 13/07/2026, una vez finalice la tramitación del proceso de selección, pudiendo ser posterior a la fecha prevista.

Duración: Prevista hasta el 03/09/2026

REQUISITOS

Formación:

  • Grado en Periodismo, Comunicación Audiovisual o similar (obligatorio).

Experiencia:

  • Experiencia en medios digitales (obligatorio).

Otros requisitos:

  • Conocimientos en WordPress, edición de video en CapCut, manejo de redes sociales, plataformas como Metricool, SEO (obligatorio).
  • Idiomas (se valorará).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

  • Currículum vitae actualizado.
  • Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado el justificante de abono de las tasas para la obtención del título).
  • Formación complementaria que desee aportar.
  • Documento Anexo I – Protección de Datos

REFERENCIA

TVPC_005/26

Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.

IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_005/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que, en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.

Esta publicación estará disponible desde el 08/07/2026 hasta el 21/07/2026.

Anexo I_Protección de datos CandidaturaDescarga

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