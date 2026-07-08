Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_004/26 OPERADOR/A DE CÁMARA ENG

OPERADOR/A DE CÁMARA ENG
- LOCALIZACIÓN: SANTA CRUZ DE TENERIFE
- CONTRATO TEMPORAL: Circunstancias de la producción
- JORNADA: Jornada completa
PUESTO OFERTADO
Televisión Pública de Canarias selecciona un/a OPERADOR/A DE CÁMARA ENG para incorporarse a su equipo.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Se requiere a un/a Profesional titulado/a que se encargará de la operación de cámaras de vídeo, fijas o portátiles, durante la realización de programas en plató o en exteriores; de la captación de imágenes para la elaboración de piezas audiovisuales, cuidando, en estos casos, de la adecuada iluminación y correcta captación del sonido. Tendrá la capacidad, iniciativa y responsabilidad suficientes para realizar trabajos sin guion previo cuando se le requiera, aunque, también, sus funciones pueden depender de las indicaciones que reciban del equipo de realización.
Documentará el material ingestado, en un paso previo al trabajo del departamento de documentación. Asimismo, podrán realizar los procesos previos a la edición de piezas audiovisuales (Ingesta o digitalización del material previamente grabado) y en circunstancias excepcionales editarán noticias de pequeño formato, en colaboración con el redactor o redactora.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Tipo de contrato: Circunstancias de la producción
Jornada: Jornada completa
Fecha de incorporación: Inmediata, una vez finalice la tramitación del proceso de selección.
Duración: Prevista hasta el 01/11/2026
REQUISITOS
Formación:
- Técnico Superior Realización de Audiovisuales y espectáculos, Técnico superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen o Grado en Comunicación Audiovisual (obligatorio)
Experiencia:
- Experiencia como operador de cámara para servicios informativos (Obligatorio)
Otros requisitos:
- Conocimiento de cámaras Sony Z-280 (Se valorará)
- Conocimientos en programas de edición con Avid Media Composer (Se valorará)
- Ofimática nivel medio (se valorará)
- Permiso de conducir (obligatorio)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Currículum vitae actualizado.
- Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado, el justificante de abono de las tasas para la obtención del título).
- Formación complementaria que desees aportar.
- Documento Anexo I – Protección de Datos
REFERENCIA
TVPC_004/26
Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.
IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_004/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que, en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.
Esta publicación estará disponible desde el 08/07/2026 hasta el 21/07/2026.