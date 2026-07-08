Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_003/26 OPERADOR/A DE IMAGEN

OPERADOR/A DE IMAGEN
- LOCALIZACIÓN: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
- CONTRATO TEMPORAL: Circunstancias de la producción
- JORNADA: Jornada completa
PUESTO OFERTADO
Televisión Pública de Canarias selecciona un/a Operador/a de Imagen para incorporarse a su equipo.
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Se requiere a un/a Profesional titulado/a, con conocimientos de las técnicas de edición y montaje de programas de televisión, que maneje todo tipo sistemas de edición, postproducción y montaje, así como equipos técnicos asociados en salas de postproducción; se responsabilizará de la mezcla, ajustes, efectos, reproducción y registro de señales de vídeo, del manejo del equipamiento técnico adecuado para estas operaciones; de la operación de los equipos de vídeo, servidores y escaletas con el objetivo de registrar y reproducir el material audiovisual. Igualmente, ordenará y preparará el material videográfico a utilizar.
¿QUÉ OFRECEMOS?
Tipo de contrato: Circunstancias de la producción
Jornada: Jornada completa
Fecha de incorporación: Inmediata, una vez finalice la tramitación del proceso de selección.
Duración: Prevista hasta el 06/09/2026.
REQUISITOS
Formación:
- FP Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos o Graduado en Comunicación Audiovisual (obligatorio)
Experiencia:
- Experiencia como Técnico de postproducción en programas de televisión (se valorará)
Otros requisitos:
- Conocimientos de mezcladores de vídeo (se valorará)
- Conocimiento de Avid Media Composer (se valorará)
- Ofimática nivel medio (se valorará)
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
- Currículum vitae actualizado.
- Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado, el justificante de abono de las tasas para la obtención del título).
- Formación complementaria que desees aportar.
- Documento Anexo I – Protección de Datos
REFERENCIA
TVPC_003/26
Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.
IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_003/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.
Esta publicación estará disponible desde el 08/07/2026 hasta el 21/07/2026