Oferta de empleo Televisión Pública de Canarias TVPC_003/26 OPERADOR/A DE IMAGEN

OPERADOR/A DE IMAGEN

LOCALIZACIÓN: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA CONTRATO TEMPORAL: Circunstancias de la producción

Circunstancias de la producción JORNADA: Jornada completa

PUESTO OFERTADO

Televisión Pública de Canarias selecciona un/a Operador/a de Imagen para incorporarse a su equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO

Se requiere a un/a Profesional titulado/a, con conocimientos de las técnicas de edición y montaje de programas de televisión, que maneje todo tipo sistemas de edición, postproducción y montaje, así como equipos técnicos asociados en salas de postproducción; se responsabilizará de la mezcla, ajustes, efectos, reproducción y registro de señales de vídeo, del manejo del equipamiento técnico adecuado para estas operaciones; de la operación de los equipos de vídeo, servidores y escaletas con el objetivo de registrar y reproducir el material audiovisual. Igualmente, ordenará y preparará el material videográfico a utilizar.

¿QUÉ OFRECEMOS?

Tipo de contrato: Circunstancias de la producción

Jornada: Jornada completa

Fecha de incorporación: Inmediata, una vez finalice la tramitación del proceso de selección.

Duración: Prevista hasta el 06/09/2026.

REQUISITOS

Formación:

FP Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos o Graduado en Comunicación Audiovisual (obligatorio)

Experiencia:

Experiencia como Técnico de postproducción en programas de televisión (se valorará)

Otros requisitos:

Conocimientos de mezcladores de vídeo (se valorará)

Conocimiento de Avid Media Composer (se valorará)

Ofimática nivel medio (se valorará)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Currículum vitae actualizado.

Título o certificado de estudios (en caso de no disponer del título, aportar además del certificado, el justificante de abono de las tasas para la obtención del título).

Formación complementaria que desees aportar.

Documento Anexo I – Protección de Datos

REFERENCIA

TVPC_003/26

Si estás interesado/a en esta oferta de empleo y quieres participar en el proceso de selección, envía la documentación solicitada en el apartado “Documentación a Aportar”, a la dirección de correo electrónico trabajaconnosotros@tvcanaria.tv.

IMPORTANTE: poner en el asunto del correo electrónico la referencia TVPC_003/26, seguida de nombre y apellidos. No olvides adjuntar el Anexo I de Protección de Datos, ya que en caso de no hacerlo, no podremos tener en cuenta tu candidatura.

Esta publicación estará disponible desde el 08/07/2026 hasta el 21/07/2026