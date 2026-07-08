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Auxilian y desembarcan en Lanzarote a 123 personas que iban hacinadas en una neumática

RTVC / EFE
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Los servicios de emergencia no recuerdan haber asistido antes a una embarcación de estas características tan sobrecargada

A las 14.30 horas se recibió el aviso del 112 Canarias informando de la llamada desde una patera en aguas cercanas a la isla
Salvamar Al Nair. Imagen de archivo.

Salvamento Marítimo ha auxiliado esta madrugada a 123 personas que iban hacinadas en una neumática. Las ha desembarcado en Lanzarote con evidentes síntomas de deshidratación y malestar general por las duras condiciones de su travesía marítima iniciada en Tan Tan (Marruecos).

El mar en calma y el fuerte calor ha acompañado a estas personas en su viaje por la ruta canaria, donde los servicios de emergencia no recuerdan haber asistido antes a una embarcación de estas características tan sobrecargada.

La tripulación de la Salvamar Al Nair ha sido la encargada de socorrer a esta expedición, que puso tierra en Lanzarote en torno a las 01.15 horas, según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

28 personas más

Cuando aún se atendía a estas personas llegaban, por sus propios medios, al norte de Lanzarote otras 28 personas. E, en esta ocasión a bordo de una patera de madera, que arribó a Arrieta, en el municipio de Haría.

Los servicios de emergencia están alertados de la presencia de más embarcaciones precarias con inmigrantes cerca de la isla,. A cuya travesía contribuye la calma que registra el mar, han apuntado las mismas fuentes.

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